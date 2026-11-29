Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết người dân Indonesia chi khoảng 10 tỷ USD mỗi năm để khám, chữa bệnh ở nước ngoài.

Đây là công trình hợp tác giữa Bộ Y tế Indonesia và Tập đoàn Y tế Tokushukai của Nhật Bản, gồm 23 tầng, được trang bị các thiết bị y tế hiện đại, trong đó có hệ thống phẫu thuật robot, các khu vực cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân, phòng thông tim và điều trị chuyên sâu. Công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm điều trị tim mạch chuyên sâu hàng đầu Đông Nam Á.

Phát biểu tại lễ đưa công trình vào hoạt động, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh cơ sở mới sẽ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ điều trị chất lượng cao ngay trong nước, giảm nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh với chi phí lớn, đồng thời hạn chế tình trạng bệnh nhân ở các vùng xa phải di chuyển đến những trung tâm y tế lớn.

Bệnh tim mạch hiện là một trong những nhóm bệnh có chi phí điều trị lớn nhất trong chương trình Bảo hiểm Y tế Quốc gia (JKN) của Indonesia. Năm 2024, chương trình ghi nhận 22,55 triệu lượt khám và điều trị liên quan đến bệnh tim mạch, với tổng chi phí 19.250 tỷ rupiah (khoảng 1,21 tỷ USD). Năm 2025, số lượt này tăng lên gần 30 triệu, trong khi chi phí vượt 17.000 tỷ rupiah (khoảng 1,05 tỷ USD).

Theo Tổng thống Prabowo, thực tế trên cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện sớm và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc tim mạch, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của người dân.

Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết người dân Indonesia hiện chi khoảng 10 tỷ USD mỗi năm để khám, chữa bệnh ở nước ngoài. Vì vậy, trung tâm mới không chỉ hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở chăm sóc tim mạch chuyên sâu lớn nhất Đông Nam Á mà còn đảm nhận vai trò trung tâm đào tạo quốc gia, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế trên cả nước.

Đáng chú ý, các bác sĩ giàu kinh nghiệm của Nhật Bản đang trực tiếp đào tạo bác sĩ trẻ Indonesia thông qua chuyển giao kỹ năng thực hành lâm sàng và các tiêu chuẩn dịch vụ y tế. Việc kết hợp đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển nhân lực được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng điều trị, từng bước giúp Indonesia giảm phụ thuộc vào dịch vụ y tế nước ngoài và tăng cường năng lực tự chủ trong lĩnh vực tim mạch.