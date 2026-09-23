Indonesia hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược về Halal với thành phố Huế

Ông Adam M. Tugio, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam)

Ngày 23/9, tại thành phố Huế, Vụ Trung Đông-châu Phi (Bộ Ngoại giao) và Ủy ban nhân dân thành phố Huế đồng tổ chức Hội thảo “Thông tin về thị trường và ngành Halal”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, nhấn mạnh tầm quan trọng của Huế như một thành phố chiến lược đối với du lịch Halal. “Huế là trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ trọng điểm của miền trung Việt Nam. Với quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hệ thống khu nghỉ dưỡng và các sản phẩm du lịch độc đáo, thành phố sở hữu tiềm năng to lớn để phát triển du lịch Halal và mở rộng kết nối với các thị trường khách du lịch Hồi giáo”, ông Trần Hữu Thùy Giang khẳng định.

Bà Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng Vụ Trung Đông-châu Phi, đã nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế và ngoại giao trong lĩnh vực hợp tác Halal. “Bộ Ngoại giao đã trình Chính phủ ban hành ‘Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030’”, bà cho biết thêm.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio nhấn mạnh rằng nền kinh tế Halal đã phát triển vượt xa phạm vi thị trường ngách để trở thành một động lực kinh tế toàn cầu mạnh mẽ, hiện có giá trị khoảng 7 nghìn tỷ USD và dự kiến ​​sẽ đạt gần 10 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Đại sứ Adam M. Tugio lưu ý rằng cộng đồng Hồi giáo toàn cầu, với hơn 2 tỷ người, đang thúc đẩy nhu cầu gia tăng mạnh mẽ đối với các sản phẩm và dịch vụ đạt chuẩn Halal trên nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm nông sản-thực phẩm, dịch vụ lưu trú, dược phẩm, mỹ phẩm, logistics chuỗi cung ứng, thời trang kín đáo (modest fashion), chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp và nền kinh tế số.

Đại sứ Tugio cũng chỉ ra rằng Huế và Đặc khu Yogyakarta của Indonesia có những nét tương đồng độc đáo về lịch sử và văn hóa, khi cả hai đều từng là cố đô và là nơi gìn giữ các di sản quốc gia.

Tiếp nối Ý định thư thiết lập quan hệ kết nghĩa được ký kết năm 2006, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam đã mời gọi các bên liên quan tại thành phố Huế cùng biến mối quan hệ lâu dài này thành nền tảng mới cho hợp tác kinh tế thiết thực. “Huế và Yogyakarta là minh chứng cho thấy di sản văn hóa không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là tài sản chiến lược cho tương lai”, Đại sứ Tugio phát biểu. “Di sản chung của chúng ta có thể đóng vai trò là nền tảng cho các quan hệ đối tác mới, giúp tạo việc làm, thu hút đầu tư và mang lại cơ hội cho cộng đồng địa phương”.

Đại sứ hoan nghênh những nỗ lực của Việt Nam trong việc củng cố hệ sinh thái Halal thông qua Nghị định số 127/2026/NĐ-CP và vai trò ngày càng quan trọng của HALCERT - tổ chức cung cấp khuôn khổ thiết yếu để phát triển các tiêu chuẩn và hệ thống chứng nhận Halal được quốc tế công nhận. Ông cũng chia sẻ kinh nghiệm của Indonesia thông qua Cơ quan bảo đảm sản phẩm Halal (BPJPH) - tổ chức quản lý công tác bảo đảm sản phẩm Halal tại quốc gia có đông dân số Hồi giáo nhất thế giới này.

Theo Đại sứ, các cơ hội hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam bao gồm: du lịch thân thiện với người Hồi giáo, chế biến thực phẩm đạt chuẩn Halal, xuất khẩu nông thủy sản, phát triển logistics và chuỗi cung ứng, giáo dục và đào tạo nghề, cũng như nghiên cứu và đổi mới sáng tạo chung. Với các di sản được UNESCO công nhận, nền ẩm thực trứ danh, bản sắc văn hóa độc đáo và vị trí chiến lược tại miền trung Việt Nam, Huế có lợi thế lớn để thu hút du khách và nhà đầu tư Hồi giáo từ Indonesia cũng như các thị trường quốc tế khác.

Đại sứ bày tỏ sự lạc quan rằng quan hệ hợp tác giữa Huế và Yogyakarta có thể trở thành hình mẫu cho sự hợp tác rộng lớn hơn giữa Indonesia và Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế Halal và phát triển bền vững. “Kinh tế Halal không nên chỉ được xem là một yêu cầu về chứng nhận, mà cần được nhìn nhận như một nhịp cầu kết nối các nền văn hóa, doanh nghiệp, thị trường và con người với nhau”, ông nói.

“Bằng cách kết hợp quy mô thị trường và vị trí địa chiến lược của Indonesia, vốn là trung tâm thương mại kết nối với khu vực rộng lớn hơn, cùng sự năng động và năng lực sản xuất của Việt Nam, chúng ta có thể biến di sản chung thành sự thịnh vượng chung", Đại sứ Indonesia tại Việt Nam nhấn mạnh.