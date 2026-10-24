Indonesia hỗ trợ gạo cho 33,2 triệu người trong ba tháng cuối năm

Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng tại Nagaon, bang Assam, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Indonesia triển khai chương trình hỗ trợ gạo cho 33,2 triệu người trong giai đoạn tháng 10-12/2026, đồng thời bổ sung 1 triệu tấn gạo bình ổn nhằm bảo đảm nguồn cung và kiềm chế giá trong mùa giáp hạt.

Bộ trưởng Điều phối Lương thực Indonesia Zulkifli Hasan ngày 24/10 cùng Cơ quan Hậu cần quốc gia (Bulog) khởi động chương trình tại huyện Asahan, tỉnh Bắc Sumatra. Mỗi người đủ điều kiện được nhận 10kg gạo/tháng trong ba tháng, tương đương tổng cộng 30kg.

Theo ông Zulkifli, tổng lượng gạo dành cho chương trình hỗ trợ trên toàn quốc vào khoảng 1 triệu tấn.

Chính phủ đồng thời bổ sung thêm 1 triệu tấn cho Chương trình Bình ổn nguồn cung và giá lương thực (SPHP), nhằm giúp người dân tiếp cận gạo với giá phù hợp và hạn chế biến động giá trên thị trường.

Bulog cho biết đang tăng cường chuẩn bị nguồn dự trữ và mạng lưới phân phối. Việc cấp gạo hỗ trợ sẽ được triển khai sau khi danh sách người thụ hưởng được xác minh, trong khi gạo SPHP tiếp tục được đưa ra thị trường thông qua các kênh phân phối hiện có.

Cùng ngày, tại huyện Batu Bara, Bắc Sumatra, ông Zulkifli cho biết, Chính phủ đang kết hợp các chính sách hỗ trợ tiêu dùng với biện pháp tăng sản xuất, gồm cải tạo hệ thống thủy lợi, tạo thuận lợi tiếp cận phân bón và cung cấp máy móc, thiết bị nông nghiệp.

Theo Bộ trưởng Điều phối Lương thực, mục tiêu là duy trì cân bằng giữa nguồn cung lương thực, sức mua của người dân và thu nhập của nông dân, đồng thời đẩy nhanh chương trình tự chủ lương thực quốc gia.

Chính phủ Indonesia kỳ vọng việc tăng hỗ trợ gạo, bình ổn thị trường và nâng năng suất nông nghiệp sẽ giúp củng cố an ninh lương thực trong bối cảnh thời tiết bất lợi và nhu cầu tiêu dùng cuối năm gia tăng./.