Indonesia gọi thủ môn của Rayo Vallecano và Ajax về cho FIFA ASEAN Cup

Idzes vắng mặt ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong danh sách được công bố ngày 18/9, Indonesia vẫn sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ba thủ môn gồm Emil Audero, Maarten Paes và Nadeo Winata. Hàng phòng ngự có những cái tên đáng chú ý như Kevin Diks, Jordi Amat, Elkan Baggott, Dean James, Nathan Tjoe-A-On và Justin Hubner.

Ở tuyến giữa, HLV John Herdman lựa chọn Joey Pelupessy, Rayhan Hannan, Calvin Verdonk, Ivar Jenner, Thom Haye, Egy Vikri và Ragnar Oratmangun. Trong khi đó, Luke Vickery, Mitchell Baker và Ole Romeny là ba tiền đạo được triệu tập.

Dù vậy, Indonesia chịu tổn thất lớn khi Idzes không thể góp mặt. Đội trưởng tuyển Indonesia dính chấn thương đùi trái trong trận Sassuolo thắng Juventus 3-2 tại Serie A hôm 14/9. Trung vệ 26 tuổi rời sân sau 80 phút và dự kiến cần khoảng 6-8 tuần để hồi phục.

"Tôi rất thất vọng khi phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài bởi luôn muốn khoác áo đội tuyển. Thật khó khăn khi không thể có mặt cùng đội", Idzes chia sẻ trên tài khoản cá nhân.

Idzes cũng cho biết anh sẽ tập trung toàn bộ vào quá trình điều trị, với mục tiêu trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất. Đây tiếp tục là một giải đấu mà trung vệ này phải ngồi ngoài sau khi vắng mặt ở các trận giao hữu của Indonesia hồi tháng 6.

Ngoài Idzes, Indonesia còn không có sự phục vụ của Shayne Pattynama, Mees Hilgers, Miliano Jonathans và Adrian Wibowo. Những sự thiếu vắng này khiến đội chủ nhà phải tính toán lại nhân sự trước thềm giải đấu.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc). Indonesia thi đấu ở Division 1, với các trận tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta), cùng bảng A với Singapore, Malaysia và Bangladesh.

Đội bóng của HLV John Herdman sẽ ra quân gặp Singapore ngày 25/9, sau đó lần lượt đối đầu Malaysia ngày 28/9 và Bangladesh ngày 1/10.

Trong khi đó, bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan, thi đấu tại Bandung.