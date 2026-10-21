Indonesia giữ nguyên lãi suất chủ chốt dù đồng USD và thị trường chứng khoán lao dốc

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Tại cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 21/10, Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt lần thứ tư liên tiếp, nhưng tăng lãi suất tiền gửi.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán nước này trải qua một đợt bán tháo kỷ lục và tỷ giá đồng rupiah dao động gần mức thấp nhất mọi thời đại.

BI duy trì lãi suất mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày ở mức 5,75%, khớp với dự báo của 15 trong số 29 chuyên gia kinh tế tham gia một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Các chuyên gia còn lại đã kỳ vọng BI sẽ tăng lãi suất chủ chốt này ít nhất 0,25 điểm phần trăm để ngăn chặn làn sóng bán tháo cổ phiếu và đồng nội tệ.

Cùng với đó, BI lãi suất tiền gửi qua đêm 0,25 điểm phần trăm lên 5%, đồng thời giữ nguyên lãi suất cho vay ở mức 6,5%.

Trước lần họp này, BI đã tăng lãi suất tổng cộng 1 điểm phần trăm trong ba đợt tăng liên tiếp trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 nhằm bảo vệ đồng rupiah. Gần đây, đồng tiền này lại chịu áp lực mới sau một đợt bán tháo, khởi nguồn từ cảnh báo của nhà cung cấp chỉ số MSCI vào tuần trước về việc có thể hạ bậc thị trường chứng khoán Indonesia xuống trạng thái "thị trường độc lập" (standalone market).

Cảnh báo của MSCI cũng đã khiến thị trường chứng khoán Indonesia giảm 3,6% trong phiên ngày thứ Hai tuần này sau khi giảm 11,6% trong phiên ngày thứ Sáu tuần trước, chuỗi hai phiên giảm kỷ lục. Sau khi phục hồi khoảng 3% trong phiên ngày thứ Ba, thị trường này lại giảm 0,84% trong phiên ngày thứ Tư (21/10), cho thấy áp lực giảm còn đeo bám.

Cùng ngày thứ Tư, đồng rupiah dao động trong khoảng 17.976-17.993 rupiah đổi 1 USD, phục hồi nhẹ so với phiên trước, nhưng cách không xa mức kỷ lục thiết lập hồi tháng 6. Từ đầu năm đến nay, đồng tiền này đã giảm khoảng 8%.

Trước khi diễn ra cuộc họp ngày 21/10 của BI, ông Jason Tuvey - phó chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách các thị trường mới nổi tại công ty nghiên cứu Capital Economics, nhận định: “Nếu BI không tăng lãi suất trong lần họp này, đó có thể là một nỗi thất vọng đối với các nhà đầu tư và gia tăng áp lực mất giá đối với đồng rupiah. Một quyết định giữ nguyên lãi suất vào ngày 21/10 cũng có thể khơi dậy lo ngại rằng BI đang nhượng bộ trước áp lực chính trị”.

Lạm phát toàn phần trong tháng 9 của Indonesia tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng là 3,28%, nhưng vẫn nằm trong biên độ mục tiêu từ 1,5-3,5%, còn lạm phát cơ bản giảm nhẹ xuống còn 2,84%. Phó thống đốc BI Destry Damayanti cho biết dự trữ ngoại hối đạt 146,3 tỷ USD vào cuối tháng 9 là đủ để ổn định đồng rupiah.

Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Josua Pardede - chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng PT Bank Permata - nhận định: “Niềm tin thị trường có thể suy giảm nhanh hơn nhiều so với các yếu tố nền tảng của nền kinh tế”. Ông ước tính các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 5 tỷ USD cổ phiếu Indonesia trong năm nay. Ông cảnh báo thêm rằng, việc nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường cổ phiếu có thể khiến đồng rupiah suy yếu hơn nữa, đồng thời kích hoạt làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ.

Ông Pardede ước tính nếu MSCI hạ bậc xếp hạng thị trường chứng khoán Indonesia, thị trường này có thể chứng kiến dòng vốn thụ động rút đi từ 3 đến 5 tỷ USD, cùng với khoảng 15 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài chủ động khác cũng sẽ phải đối mặt với việc đánh giá lại.

Vị chuyên gia này dự báo quá trình điều chỉnh thị trường có thể diễn ra theo từng giai đoạn: bắt đầu bằng các đợt bán ra mang tính phòng ngừa trong suốt nửa đầu năm 2027, và tiếp nối bằng các đợt bán ra theo cơ chế thị trường nếu MSCI xác nhận thay đổi này vào tháng 6/2027.

“BI có thể bổ sung thanh khoản và giảm bớt sự biến động quá mức, nhưng chỉ những cải cách quản trị thị trường đáng tin cậy mới có thể giải quyết được các mối quan ngại căn bản của MSCI” - ông Pardede nhận định, đồng thời kêu gọi minh bạch hóa dữ liệu về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float), công khai thông tin sở hữu, cũng như duy trì sự tương tác minh bạch với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

“Rủi ro lớn nhất không chỉ đơn thuần là việc mất vị thế thị trường mới nổi, mà là để những nghi ngại về tính toàn vẹn của thị trường trở thành nguyên nhân khiến chi phí vốn của Indonesia gia tăng về lâu dài”, ông nói.