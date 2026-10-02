Indonesia giành vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 theo cách khó tin

Trước lượt cuối bảng A tối 1/10, Indonesia cùng có 4 điểm với Malaysia nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +3).

Vì vậy, thầy trò HLV John Herdman phải thắng Bangladesh với cách biệt đủ lớn, đồng thời chờ kết quả trận Malaysia gặp Singapore để xác định suất vào chung kết.

Cầu thủ và ban huấn luyện Indonesia ăn mừng vé chung kết sau trận thắng Bangladesh 9-2 tối 1/10.

Chủ nhà khởi đầu thuận lợi tại sân Gelora Bung Karno ở Jakarta. Tiền đạo Mitchell Lee Baker ghi 4 bàn trong hiệp 1, cùng các pha lập công của Rizky Ridho và Justin Hubner giúp Indonesia dẫn 6-1.

Khi ấy, ở trận đấu cùng giờ Malaysia mới dẫn Singapore 2-0 và lợi thế thuộc về đội bóng của HLV John Herdman.

Tuy nhiên, Bangladesh phòng ngự chắc chắn hơn sau giờ nghỉ, khiến Indonesia mất nhiều thời gian để tìm bàn tiếp theo.

Trong lúc chủ nhà liên tục bỏ lỡ cơ hội, Malaysia ghi thêm 4 bàn để thắng Singapore 6-0, đẩy cuộc đua ngôi đầu vào thế bất lợi cho Indonesia.

Pha lập công nâng tỷ số lên 7-1 của tiền đạo Luke Vickery chưa đủ giải tỏa sức ép. Đến phút 90+2, Farhaan Ali Wahid ghi bàn thứ 2 cho Bangladesh, buộc Indonesia phải có thêm 2 bàn trong quãng thời gian bù giờ còn lại mới giành được vé chung kết.

Hy vọng trở lại ở phút 90+6, khi hậu vệ Kevin Diks đánh đầu cận thành từ một quả đá phạt, nâng tỷ số lên 8-2. Nhưng chủ nhà vẫn cần thêm 1 bàn và thời gian gần như đã cạn.

Đúng phút bù giờ cuối cùng, Ole Romeny căng ngang từ cánh trái để Mitchell Lee Baker đệm bóng cận thành, hoàn tất trận đấu với 5 bàn thắng. Trọng tài thổi còi mãn cuộc ngay sau pha lập công quyết định, giữa màn ăn mừng của cầu thủ và Ban huấn luyện Indonesia.

Chiến thắng 9-2 giúp Indonesia kết thúc vòng bảng với 7 điểm và hiệu số +9, ngang Malaysia. Chủ nhà giành ngôi đầu nhờ ghi 11 bàn, hơn đối thủ 2 bàn, trong khi các cầu thủ Malaysia đã ăn mừng và tưởng rằng chiến thắng đậm trước Singapore đủ đưa họ vào chung kết.

Indonesia sẽ gặp Thái Lan ở trận tranh chức vô địch, còn Malaysia tranh hạng 3 với đội nhì bảng B, được xác định sau lượt cuối ngày 2/10.

Các trận tranh thứ hạng diễn ra trên sân Gelora Bung Karno vào ngày 5/10.