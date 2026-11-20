Lượng phát thải trong năm nay tuy chưa bằng một nửa mức kỷ lục gần 400 triệu tấn ghi nhận năm 2015, nhưng đã vượt mức thông thường và chỉ thấp hơn đôi chút so với năm 2006 - một năm El Nino mạnh.

Đáng chú ý, lượng khí thải từ các vụ cháy năm nay tương đương hơn 1/5 tổng lượng phát thải carbon của Indonesia trong năm 2025. Riêng hoạt động tiêu thụ năng lượng và công nghiệp của nước này đã phát thải khoảng 960 triệu tấn CO2 trong năm 2025.

Ước tính diện tích đất có thể đã bị ảnh hưởng bởi cháy tại Indonesia trong năm nay lên tới gần 8,9 triệu ha, tương đương 22 triệu mẫu Anh và khoảng 4,7% tổng diện tích cả nước. Con số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình 1,9% trong giai đoạn 2012-2025.

Theo giới chuyên gia, hạn hán do El Nino là yếu tố quyết định khiến nguy cơ cháy gia tăng trong năm nay, song biến đổi khí hậu cũng góp phần đẩy nhiệt độ lên cao, làm trầm trọng thêm điều kiện dễ phát sinh và lan rộng cháy rừng. Bên cạnh yếu tố thời tiết, công tác quản lý đất đai chưa hiệu quả cũng khiến Indonesia dễ tổn thương hơn trước hỏa hoạn.