Indonesia ghi nhận khoảng 175.000 ca bệnh hô hấp do khói mù

Khói bốc lên từ đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát.

Khoảng 175.000 ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp đã được ghi nhận tại các khu vực chịu ảnh hưởng của khói mù ở Indonesia trong gần 2 tháng qua, trong bối cảnh các đám cháy rừng và đất tại nhiều vùng trên cả nước tiếp tục gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Bộ Y tế Indonesia ngày 22/9 cho biết tổng cộng 174.694 ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 8 đến ngày 21/9 tại 7 tỉnh chịu ảnh hưởng của cháy rừng và đất. Trong số này, hơn 40.000 ca xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Con số trên tăng đáng kể so với hơn 113.000 ca được ghi nhận tính đến ngày 9/9, cho thấy tác động sức khỏe ngày càng rõ rệt của tình trạng khói mù kéo dài.

Các đám cháy tại đảo Borneo, Sumatra và Papua đã phủ khói nhiều khu vực của Indonesia, đồng thời lan sang các nước láng giềng Malaysia và Singapore. Chất lượng không khí tại nhiều nơi giảm mạnh do khói chứa các chất ô nhiễm, trong đó có bụi mịn PM2.5 - những hạt có kích thước nhỏ hơn nhiều so với sợi tóc người và có thể xâm nhập sâu vào hệ hô hấp.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế Indonesia đã điều động các nguồn lực hỗ trợ tới những khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có máy tạo oxy, khẩu trang và bình oxy. Bộ trên khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời khi chất lượng không khí xấu đi, sử dụng khẩu trang và duy trì đủ nước cho cơ thể.

Indonesia thường xuyên phải đối mặt với cháy rừng và cháy đất trong mùa khô, thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10. Tuy nhiên, các đám cháy năm nay được đánh giá nghiêm trọng hơn, diễn ra trong bối cảnh hiện tượng El Nino được dự báo đạt cường độ mạnh nhất kể từ khi có các số liệu so sánh tương đương khoảng 40 năm trước.

Các chuyên gia cho rằng bên cạnh điều kiện khí hậu khô nóng, tình trạng này còn liên quan đến biến đổi khí hậu, suy thoái rừng kéo dài và hoạt động phát quang đất bằng phương pháp đốt, làm thay đổi khả năng chống cháy tự nhiên của hệ sinh thái.