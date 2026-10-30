Indonesia ghi nhận hai trận động đất mạnh

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 5 giờ 5 phút (giờ địa phương) tại vùng biển Banda, ngoài khơi tỉnh Maluku, ở độ sâu 160 km. Trận thứ hai xảy ra lúc 10 giờ 26 phút, có độ sâu 120 km, tại khu vực Papua.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết cả hai trận động đất đều không có nguy cơ gây sóng thần.

Trong khi đó, núi lửa Semeru tiếp tục hoạt động gây ra hàng loạt trận động đất. Theo trạm quan sát núi lửa, từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 29/10, hệ thống quan trắc ghi nhận 29 trận động đất do phun trào, cùng nhiều tín hiệu địa chấn khác. Trước đó, trong ngày 28/10, trạm ghi nhận 79 trận động đất do phun trào và một tín hiệu rung liên quan đến dòng lũ.

Chính quyền huyện Lumajang khuyến cáo người dân tránh hoạt động trong phạm vi 500 m tính từ bờ sông Besuk Kobokan, nơi có nguy cơ xuất hiện dòng mây nóng và lũ bùn đá có thể lan tới 17 km tính từ đỉnh núi.