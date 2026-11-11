Indonesia ghi nhận ba núi lửa phun trào cùng lúc

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách tránh xa các khu vực nguy hiểm quanh miệng núi lửa, đồng thời cảnh giác với tro bụi, dòng vật liệu núi lửa và nguy cơ lũ bùn đá.

(Tư liệu) Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru, nhìn từ Lumajang, Đông Java, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Dữ liệu của Trung tâm Giảm nhẹ nguy cơ địa chất và núi lửa (PVMBG) cho thấy núi lửa Semeru tại tỉnh Đông Java ghi nhận 9 lần phun trào trong ngày. Cột tro cao nhất được quan sát đạt khoảng 800 mét tính từ miệng núi lửa. Núi Semeru hiện được duy trì cảnh báo cấp III.

PVMBG khuyến cáo người dân không hoạt động tại khu vực phía Đông Nam dọc sông Besuk Kobokan, trong phạm vi 13 km tính từ đỉnh núi. Các khu vực ven sông trong phạm vi 500 mét cũng cần phải tránh xa do nguy cơ ảnh hưởng của dòng mây nóng và dòng vật liệu núi lửa, có thể lan tới khoảng cách 17 km. Người dân đồng thời được cảnh báo về nguy cơ đá nóng, dòng dung nham và lũ bùn đá tại các thung lũng, lòng sông bắt nguồn từ đỉnh Semeru.

Tại tỉnh Bắc Maluku, núi lửa Ibu ghi nhận 8 lần phun trào trong ngày. Đợt phun trào được ghi nhận gần nhất lúc 20h13 (giờ Đông Indonesia), tạo cột tro màu xám, dày, cao khoảng 500 mét trên miệng núi lửa. PVMBG khuyến cáo người dân và du khách không hoạt động trong bán kính 2 km quanh miệng núi lửa, đồng thời mở rộng phạm vi hạn chế thêm 3,5 km về phía Bắc, nơi có cửa mở của miệng núi lửa.

Cũng tại Bắc Maluku, núi lửa Dukono ghi nhận đợt phun trào kéo dài được ghi nhận bằng thiết bị địa chấn. Cơ quan chức năng yêu cầu người dân và du khách không tiếp cận miệng núi lửa Malupang Warirang trong bán kính 4 km; đồng thời khuyến cáo chuẩn bị khẩu trang để phòng ngừa nguy cơ tro bụi phát tán theo hướng gió.

Theo hệ thống theo dõi hoạt động núi lửa, Ibu và Dukono hiện ở cấp cảnh báo II. Các cơ quan chức năng đề nghị người dân tuân thủ khu vực hạn chế và thường xuyên cập nhật thông tin từ PVMBG, chính quyền địa phương.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi tập trung nhiều núi lửa đang hoạt động. Hoạt động phun trào thường xuyên tại quốc gia Đông Nam Á này đặt ra yêu cầu duy trì hệ thống giám sát, cảnh báo sớm và phương án ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro đối với cộng đồng dân cư và hoạt động giao thông, du lịch.