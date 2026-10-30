Indonesia ghi nhận 2 trận động đất, núi lửa phun trào

Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru ở Lumajang, Đông Java, Indonesia, ngày 19-11-2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 5h05 tại vùng biển Banda, ngoài khơi tỉnh Maluku, ở độ sâu 164km. Trận thứ hai xảy ra lúc 10h26 tại khu vực Papua, ở độ sâu 120km. BMKG cho biết cả 2 trận động đất đều không có nguy cơ gây sóng thần.

Trong khi đó, hoạt động của núi lửa Semeru tiếp tục được theo dõi chặt chẽ. Từ 0h đến 6h ngày 29-10, trạm quan sát ghi nhận 29 trận động đất do phun trào. Trước đó, trong ngày 28-10, khu vực này ghi nhận 79 trận động đất do phun trào cùng tín hiệu rung liên quan đến dòng lũ.

Chính quyền huyện Lumajang khuyến cáo người dân tránh xa khu vực trong phạm vi 500 m tính từ bờ sông Besuk Kobokan, nơi dòng mây nóng và lũ bùn đá có thể lan tới 17 km từ đỉnh núi. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ đá nóng bắn ra trong bán kính 5 km quanh miệng núi lửa.

Semeru cao 3.676m, nằm giữa 2 huyện Lumajang và Malang, thuộc tỉnh Đông Java. Hiện chưa có thông tin xác nhận về thương vong hoặc thiệt hại do 2 trận động đất gây ra.