Indonesia dùng xe buýt oxy ứng phó khói mù cháy rừng

Các xe buýt được trang bị bình oxy và có các nhân viên y tế túc trực nhằm hỗ trợ người dân gặp vấn đề về hô hấp do khói mù. Ảnh: Reuters

Xe buýt được trang bị bình oxy và có nhân viên y tế túc trực, hỗ trợ người dân gặp khó khăn về hô hấp. Mỗi người có thể được hỗ trợ thở oxy trong khoảng 5-10 phút. Theo Sở Y tế Trung Kalimantan, dịch vụ này nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trước mắt khi chất lượng không khí xuống mức nguy hiểm.

Bộ Y tế Indonesia ghi nhận khoảng 350.000 ca bệnh hô hấp liên quan đến cháy rừng trên cả nước từ tháng 8 đến ngày 25-10, trong đó có khoảng 31.000 ca tại Trung Kalimantan. Một số khu vực trên hai đảo Sumatra và Borneo ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí vượt 1.000 điểm, cao hơn nhiều so với ngưỡng nguy hiểm 300 điểm.

Người dân địa phương cho biết khói mù dày đặc khiến họ thường xuyên ho, tức ngực, khó thở, đau họng và cay mắt. Những người phải ra ngoài làm việc hằng ngày đặc biệt dễ bị ảnh hưởng do thường xuyên tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Cháy rừng thường xảy ra theo mùa tại Indonesia, chủ yếu trên hai đảo Sumatra và Borneo, nhưng năm nay tình hình được đánh giá nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ. Hiện tượng El Niño gây thời tiết khô nóng, làm tăng nguy cơ cháy rừng và cháy tại các vùng đất than bùn. Khói mù còn lan sang Malaysia và Singapore, khiến bầu trời nhiều nơi chuyển màu cam.

Theo tổ chức giám sát nạn phá rừng Nusantara Atlas, hơn 1,9 triệu ha đất tại Indonesia bị ảnh hưởng bởi cháy rừng trong chín tháng đầu năm. Chính phủ nước này chưa xác nhận số liệu trên.

Trước tình trạng cháy rừng kéo dài, hàng trăm sinh viên tại Trung Kalimantan đã biểu tình, yêu cầu chính quyền có biện pháp quyết liệt hơn. Bộ Y tế Indonesia cho biết gần 500 cơ sở trên cả nước đang cung cấp oxy và điều trị miễn phí các bệnh liên quan đến khói mù, trong đó gần 300 cơ sở đặt tại Trung Kalimantan.

Trong khi các biện pháp hỗ trợ y tế được triển khai, Indonesia vẫn đối mặt với thách thức kiểm soát cháy rừng, hạn chế ô nhiễm không khí và ngăn khói mù tiếp tục lan sang các nước láng giềng.