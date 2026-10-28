Indonesia dùng xe buýt cung cấp oxy miễn phí cho người dân khu vực cháy rừng

Bộ Y tế Indonesia ghi nhận khoảng 350.000 ca bệnh hô hấp liên quan đến cháy rừng trên cả nước từ tháng 8 đến ngày 25/10, trong đó có khoảng 31.000 ca tại tỉnh Trung Kalimantan. Một số khu vực trên hai đảo Sumatra và Borneo ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí vượt 1.000 điểm, cao hơn nhiều so với ngưỡng nguy hiểm 300 điểm.

Để ứng phó, Indonesia đã thiết lập gần 500 cơ sở hỗ trợ oxy và khám chữa bệnh miễn phí trên toàn quốc, trong đó gần 300 cơ sở tập trung tại tỉnh Trung Kalimantan.

Chính quyền địa phương cũng đưa vào hoạt động các xe buýt trang bị bình oxy lưu động để phục vụ người dân.

Xe buýt được trang bị bình oxy và có nhân viên y tế túc trực, hỗ trợ người dân gặp khó khăn về hô hấp. Mỗi người có thể được hỗ trợ thở oxy trong khoảng 5-10 phút. Theo Sở Y tế Trung Kalimantan, dịch vụ này nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trước mắt khi chất lượng không khí xuống mức nguy hiểm.

Người dân địa phương cho biết khói mù dày đặc khiến họ thường xuyên ho, tức ngực, khó thở, đau họng và cay mắt. Những người phải ra ngoài làm việc hằng ngày đặc biệt dễ bị ảnh hưởng do thường xuyên tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Cháy rừng thường xảy ra theo mùa tại Indonesia, chủ yếu trên hai đảo Sumatra và Borneo, nhưng năm nay tình hình được đánh giá nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ. Hiện tượng El Niño gây thời tiết khô nóng, làm tăng nguy cơ cháy rừng và cháy tại các vùng đất than bùn. Khói mù còn lan sang Malaysia và Singapore, khiến bầu trời nhiều nơi chuyển màu cam.