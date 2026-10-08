Indonesia đứng trước nguy cơ trở thành nhà vô địch duy nhất của FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Indonesia đăng quang sau khi vượt qua Thái Lan ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Dù sở hữu lợi thế sân nhà và lực lượng được đánh giá cao, đội bóng của HLV John Herdman không thể hiện màn trình diễn áp đảo xuyên suốt hành trình.

Trước đó, Indonesia từng gây tranh cãi ở cuộc đối đầu Bangladesh khi thời gian bù giờ được thông báo ban đầu chỉ 2 phút nhưng cuối cùng kéo dài tới 7 phút. Họ giành chiến thắng 9-2 và vượt Malaysia để vào chung kết nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Indonesia nâng cao chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Đến màn so tài với Thái Lan, Indonesia tiếp tục trải qua 120 phút đầy khó khăn dù được chơi hơn người. Chức vô địch vì thế cho thấy bản lĩnh và khả năng vượt qua thời điểm khó khăn của đội chủ nhà, nhưng chưa đủ để tạo nên hình ảnh về một tập thể hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại.

Điều đáng chú ý nhất sau khi Indonesia nâng cúp không nằm ở màn ăn mừng của nhà vô địch, mà ở câu hỏi về chặng đường tiếp theo của FIFA ASEAN Cup. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng kỳ vọng sân chơi mới sẽ tạo thêm dấu ấn của tổ chức này tại Đông Nam Á, đồng thời mang đến một mô hình thi đấu có quy mô và sức hút lớn hơn. Tuy nhiên, ngay khi mùa đầu tiên kết thúc, thời điểm tổ chức lần tiếp theo vẫn chưa được xác định.

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström cho biết ưu tiên trước mắt là đánh giá thành công của mùa khai màn, đồng thời không loại trừ khả năng FIFA ASEAN Cup được tổ chức 4 năm một lần để bảo đảm tính bền vững. Nếu phương án này được lựa chọn, tần suất xuất hiện của sân chơi mới sẽ thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng chức vô địch trên sân nhà

Một giải đấu muốn tạo vị thế cần duy trì được tính liên tục. Khoảng cách quá dài giữa các lần tổ chức có thể khiến sức hút với khán giả, nhà tài trợ và các đài truyền hình giảm xuống, đặc biệt khi ASEAN Cup truyền thống vẫn giữ vị trí quen thuộc trong đời sống bóng đá Đông Nam Á.

Khía cạnh thương mại cũng là thử thách không nhỏ. Doanh thu và bản quyền truyền hình chưa đạt kỳ vọng khi một số thị trường lớn trong khu vực không cho thấy sự mặn mà. Thái Lan không mua bản quyền phát sóng, trong khi Việt Nam chỉ hoàn tất thỏa thuận sát thời điểm khai mạc.

Lịch thi đấu quốc tế càng khiến vấn đề phức tạp hơn. Hệ thống FIFA Days vốn đã dày đặc, trong khi AFC đang hướng tới việc triển khai AFC Nations League. Bên cạnh đó, ASEAN Cup của AFF vẫn tồn tại và tiếp tục là sân chơi quen thuộc với các đội tuyển Đông Nam Á.

FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn bỏ ngỏ kế hoạch tổ chức kỳ tiếp theo

Việc bổ sung thêm một cuộc cạnh tranh cấp khu vực có thể khiến các liên đoàn phải cân nhắc kỹ về lịch trình, thời gian tập trung cũng như sức khỏe cầu thủ. Trường hợp FIFA ASEAN Cup được tổ chức với tần suất cao, nguy cơ quá tải đối với các đội tuyển là điều khó tránh khỏi.

Indonesia đã trở thành nhà vô địch đầu tiên, nhưng chưa chắc có cơ hội bảo vệ danh hiệu trong một kỳ FIFA ASEAN Cup tiếp theo. Đó cũng là nghịch lý lớn nhất sau mùa giải khai màn, chiếc cúp đã tìm được chủ nhân, còn hành trình tiếp theo vẫn chưa có điểm đến cụ thể.

FIFA ASEAN Cup đối mặt nhiều thách thức sau mùa giải đầu tiên

FIFA đã tạo ra một sân chơi mới tại Đông Nam Á, nhưng để tránh kịch bản dự án được đầu tư mạnh trong giai đoạn đầu rồi dần mất sức hút, tổ chức này cần sớm xác định mô hình phù hợp về lịch thi đấu, bản quyền, tài chính và vị trí của giải trong hệ thống bóng đá khu vực. Nếu những bài toán ấy không được giải quyết, FIFA ASEAN Cup có nguy cơ trở thành một thử nghiệm ngắn hạn thay vì một thương hiệu bóng đá được duy trì lâu dài.