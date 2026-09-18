Indonesia dừng tìm kiếm nhóm phóng viên mất tích gần núi lửa

Tàu Arupadatu I rời cầu cảng Pagedongan ở Carita, bang Banten vào khoảng 14h ngày 7/9 để tiếp cận khu vực Anak Krakatau. Trên tàu có 5 nhà báo gồm M. Bagus Khoirunnas của Antara, Firdaus Wajidi của Anadolu và cộng tác với AFP, nhiếp ảnh gia tự do Donal Husni, Ari Basuki của Merdeka.com và Yudistiro Pranoto của iNews.id.

Ba người còn lại là thuyền trưởng Warta, thuyền viên Surakman và người dẫn đường Heriyanto.

Năm nhà báo trước khi lên đường đến khu vực núi lửa Anak Krakatau. Ảnh: riauaktual

Tàu mất liên lạc ngay sau khi khởi hành, trong bối cảnh núi lửa Anak Krakatau phun trào mạnh, phát tán tro bụi và ảnh hưởng hoạt động hàng không, khiến một số sân bay ở miền tây Indonesia phải tạm đóng cửa.

Thống đốc tỉnh Banten Andra Soni thông báo kết thúc chiến dịch cứu hộ vào chiều 17/9, sau khi lực lượng chức năng không thể tìm thấy dấu vết của tàu cao tốc Arupadatu I hay những người đi cùng.

"Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia cho biết hoạt động tìm kiếm cứu nạn không còn mang lại kết quả khả quan, vì vậy, với nỗi buồn sâu sắc, chiến dịch chung chính thức dừng lại", ông Andra Soni nhấn mạnh.

"Từ ngày đầu tiên cho đến ngày thứ 10, bao gồm cả 3 ngày gia hạn, chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ dấu vết nào của con tàu, hành khách cũng như thành viên thủy thủ đoàn", ông cho biết thêm.

Trong 10 ngày, Indonesia huy động 523 nhân sự cùng 22 tàu chiến và phương tiện hải quân, mở rộng khu vực tìm kiếm lên khoảng 29.184 km2. Lực lượng tuần tra từng phát hiện 13 vật thể trôi nổi nhưng cảnh sát Banten xác nhận không vật thể nào liên quan đến con tàu Arupadatu I.

Ông Al Amrad, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Banten, cho biết việc kết thúc chiến dịch tuân theo quy định của Basarnas sau khi không có thêm manh mối. Cảnh sát hiện xét nghiệm ADN một thi thể được tìm thấy trên đảo Enggano để xác định liệu người này có liên quan đến vụ mất tích hay không.

Thống đốc tỉnh Banten Andra Soni cho biết chiến dịch có thể được nối lại bất cứ lúc nào nếu xuất hiện thông tin hoặc manh mối mới đáng tin cậy.