Indonesia đưa tàu sân bay đầu tiên vào biên chế, hướng tới eo biển Malacca

Indonesia ngày 24/9 chính thức đưa tàu sân bay KRI Sriwijaya-100 vào biên chế Hải quân tại cảng Tanjung Priok ở Jakarta, đánh dấu lần đầu quốc gia Đông Nam Á này sở hữu một tàu sân bay. Con tàu trước đây mang tên Giuseppe Garibaldi của Hải quân Italy.

Lễ bàn giao diễn ra sau khi tàu Giuseppe Garibaldi tới Jakarta ngày 18/9, kết thúc hành trình hơn 20 ngày từ Italy. Khi tiến vào vùng biển Indonesia, tàu được 2 tàu chiến KRI Brawijaya-320 và KRI Prabu Siliwangi-321 hộ tống.

KRI Sriwijaya-100 dài 180,2 m, rộng khoảng 33 m và có lượng giãn nước đầy tải hơn 13.000 tấn.

Tàu sử dụng 4 động cơ turbine khí General Electric LM2500, cho tốc độ tối đa hơn 30 hải lý/giờ. Sàn đáp dài khoảng 174 m, kết hợp đường dốc kiểu ski-jump, cho phép triển khai máy bay cất hạ cánh thẳng đứng và trực thăng.

Khi còn phục vụ Hải quân Italy, tàu từng vận hành các máy bay cường kích AV-8B Harrier II và nhiều loại trực thăng.

Tuy nhiên, Indonesia hiện không sở hữu máy bay cất hạ cánh thẳng đứng tương tự Harrier. Jakarta vì vậy đang phải xác định cấu hình không đoàn phù hợp với KRI Sriwijaya-100.

Một hướng được Indonesia quan tâm là sử dụng máy bay không người lái trên hạm. Bayraktar TB3 của Thổ Nhĩ Kỳ được xem là một ứng viên phù hợp nhờ cánh gập và khả năng cất cánh từ tàu có đường dốc.

Nếu được tích hợp, UAV có thể đảm nhiệm một phần nhiệm vụ trinh sát, giám sát trên biển và hỗ trợ chỉ thị mục tiêu mà không cần phi đội tiêm kích có người lái.

Tàu cũng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ ngoài tác chiến. Tư lệnh Hải quân Indonesia, Đô đốc Muhammad Ali, cho biết KRI Sriwijaya-100 có thể được sử dụng trong các hoạt động quân sự phi chiến đấu.

Hải quân Indonesia đang tiếp tục đánh giá khả năng nâng cấp tàu cùng PT PAL và công ty Fincantieri của Italy.

Indonesia đã chuẩn bị lực lượng khoảng 400 người để vận hành tàu, trong đó 300 quân nhân được huấn luyện chuyên biệt trước khi nhận nhiệm vụ.

Việc xây dựng đội ngũ nhân sự này là một trong những bước quan trọng để Jakarta làm chủ nền tảng hoàn toàn mới đối với hải quân nước này.

Việc sở hữu KRI Sriwijaya-100 cũng tạo thêm lựa chọn cho Indonesia khi hoạt động tại các tuyến hàng hải quan trọng của quần đảo.

Eo biển Malacca là một trong những tuyến vận tải biển nhộn nhịp nhất thế giới và nằm gần các khu vực kinh tế, quân sự quan trọng của Indonesia.

Tuy nhiên, tàu sân bay chỉ là một thành phần của năng lực hải quân. Để khai thác đầy đủ KRI Sriwijaya-100, Indonesia còn phải xây dựng phi đội trên hạm, hệ thống bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, huấn luyện phi công và thủy thủ, cùng các tàu hộ tống phù hợp.