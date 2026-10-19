Indonesia dự trữ 4,5 triệu tấn gạo để ứng phó với El Nino

Theo Antara News, ngày 19/10, Bộ trưởng Nông nghiệp kiêm người đứng đầu Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia (Bapanas) Andi Amran Sulaiman cho biết chính phủ đã chủ động chuẩn bị dự trữ gạo trong hai năm qua để ứng phó với El Nino và nguy cơ hạn hán kéo dài.

“Chúng tôi đã chuẩn bị từ hai năm trước để ứng phó với El Nino. Nguồn dự trữ của chúng tôi rất dồi dào, hiện vẫn còn ở mức cao. Lượng gạo dự trữ đã đạt 4,5 triệu tấn,” Antara News dẫn phát biểu của ông Sulaiman với báo giới.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia, việc tăng dự trữ lương thực giúp nước này chủ động ứng phó với nguy cơ lượng mưa suy giảm do El Nino.

Phía Bapanas cho biết lượng gạo dự trữ do chính phủ quản lý hiện đạt 4,5 triệu tấn, tăng gần 200% so với mức 1,51 triệu tấn ghi nhận vào tháng 10/2023. Theo Bapanas, toàn bộ lượng gạo dự trữ tăng thêm trong giai đoạn được đề cập đều có nguồn gốc từ sản xuất trong nước.

“Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Prabowo Subianto, chúng tôi có thể đạt được mục tiêu tự chủ lương thực bền vững,” ông Sulaiman nhận định.

Bộ trưởng Nông nghiệp kiêm người đứng đầu Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia (Bapanas) Andi Amran Sulaiman tại Jakarta, ngày 19/10. Ảnh: Antara News

El Nino là hiện tượng khí hậu xảy ra khi nhiệt độ nước biển bề mặt tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo tăng cao bất thường, làm thay đổi hoàn lưu khí quyển và ảnh hưởng đến thời tiết ở nhiều nơi trên thế giới. Hiện tượng này xuất hiện không theo chu kỳ cố định, thường cách nhau khoảng 2–7 năm và có thể kéo dài từ vài tháng đến hơn một năm.

Tại Đông Nam Á, trong đó có Indonesia, El Nino thường làm giảm lượng mưa, gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và cháy rừng, đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), hiện tượng El Nino trong năm 2026 bắt đầu xuất hiện từ tháng 5 và gia tăng cường độ trong những tháng tiếp theo. BMKG dự báo El Nino có thể kéo dài ít nhất đến đầu quý I/2027, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp tại Indonesia.

Ngoài gạo, Chính phủ Indonesia còn tăng dự trữ một số mặt hàng thiết yếu để bảo đảm nguồn cung trong nước. Theo Bapanas, lượng ngô làm thức ăn chăn nuôi trong kho dự trữ chính phủ hiện đạt 84.000 tấn. Đối với các mặt hàng dễ hư hỏng như ớt, hành tím và trứng gà, Chính phủ Indonesia dự kiến tiếp tục dựa vào nguồn sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Theo Bapanas, sản lượng những mặt hàng này trong năm 2026 vượt nhu cầu tiêu thụ, góp phần duy trì nguồn cung ổn định.

Tùng Dương