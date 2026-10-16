Indonesia đồng ý nhận viện trợ để đối phó cháy rừng

Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, Tổng thống Prabowo Subianto đã chấp thuận đề xuất tiếp nhận viện trợ quốc tế để kiểm soát các đám cháy rừng được mô tả là nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Indonesia đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau nhiều tháng cháy rừng kéo dài, khiến hàng trăm nghìn người gặp các vấn đề về hô hấp.

Khói mù dày đặc từ các đám cháy còn lan sang những quốc gia láng giềng, buộc nhiều trường học tại Malaysia và Đông Timor phải đóng cửa.

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy rừng ở Ogan Ilir, Nam Sumatra vào ngày 11/9/2026. Ảnh: CNA/Wisnu Agung Prasetyo

Trước đó, Malaysia đã đề nghị hỗ trợ Indonesia ba máy bay trực thăng, một máy bay cùng 52 nhân viên tham gia công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, sau khi đề xuất được đưa ra vào tháng trước, hai bên vẫn chưa có động thái triển khai cụ thể. Singapore, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi khói mù, cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Indonesia kiểm soát các đám cháy.

Trong đoạn ghi âm được Bộ Ngoại giao Indonesia chia sẻ hôm thứ Sáu, cho biết Tổng thống đã đồng ý tiếp nhận hỗ trợ và các bên đang tiếp tục thảo luận về phương án triển khai.

BNPB là Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động ứng phó và giảm nhẹ thiên tai. Người đứng đầu mới của cơ quan này, được bổ nhiệm hôm thứ Năm, cho biết đang xem xét các hình thức hỗ trợ do nước ngoài đề xuất để xác định những phương án có thể nhanh chóng triển khai.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là đảo Sumatra và phần lãnh thổ Indonesia trên đảo Borneo, nằm gần Malaysia và Singapore.

Đáng lo ngại, nhiều đám cháy xuất hiện tại những vùng đất than bùn rộng lớn, nơi lửa có thể âm ỉ bên dưới bề mặt trong thời gian dài và bất ngờ bùng phát trở lại, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Ảnh: REUTERS/Abriansyah Liberto

Trong khi đó, tình hình cháy rừng tiếp tục diễn biến phức tạp tại những khu vực khác của Indonesia.

Theo thông báo của Bộ Lâm nghiệp nước này hôm thứ Sáu, hỏa hoạn đã lan đến Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru ở Đông Java, khiến bốn người tham gia chữa cháy thiệt mạng. Hai người khác bị bỏng nặng và đang được điều trị y tế.

Việc Tổng thống Indonesia đồng ý tiếp nhận viện trợ từ các nước láng giềng được kỳ vọng sẽ tăng cường nguồn lực chữa cháy, hạn chế thiệt hại về người và môi trường, đồng thời giảm tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực.