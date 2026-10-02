Indonesia đòi bù giờ thêm 5 phút để ghi 2 bàn 'cướp' vé chung kết của Malaysia

Tối 1/10, cuộc đua giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 ở bảng A khép lại theo kịch bản khó tin. Malaysia tưởng như đã hoàn thành màn lội ngược dòng về hiệu số sau chiến thắng 6-0 trước Singapore, nhưng 2 bàn thắng muộn của Indonesia khiến mọi thứ đảo chiều.

Trước lượt trận cuối, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm. Theo thể thức Division 1, chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Bởi vậy, ngoài việc đánh bại Singapore và Bangladesh, hai đội còn phải chạy đua về hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Trọng tài thứ tư thông báo thời gian bù giờ tối thiểu là 2 phút, trước khi đổi thành 7 phút.

Indonesia chiếm ưu thế lớn sau hiệp một khi dẫn Bangladesh 6-1, trong khi Malaysia mới tạo ra cách biệt 2-0 trước Singapore. Bergson mở tỷ số cho “Hổ Mã Lai” từ chấm phạt đền ở phút 9, trước khi Willkins nhân đôi cách biệt ở phút 25.

Tuy nhiên, cuộc đua hiệu số thay đổi chóng mặt trong hiệp hai. Malaysia có bàn thắng thứ ba ở phút 63, rồi tận dụng việc Singapore dâng cao đội hình để liên tiếp tìm kiếm khoảng trống. Trong khoảng 25 phút cuối trận, “Hổ Mã Lai” ghi thêm 3 bàn, đưa tỷ số từ 3-0 lên 6-0.

Như vậy, từ cách biệt chỉ 2 bàn sau hiệp một, Malaysia ghi thêm 4 bàn trong hiệp hai để thắng chung cuộc 6-0. Đây cũng là chiến thắng đậm nhất của họ trước Singapore trong lịch sử đối đầu.

Trong khi Malaysia liên tục gia tăng cách biệt, Indonesia lại gặp khó khăn trong việc tìm thêm bàn thắng. Bangladesh thậm chí ghi bàn thứ hai ở phút 90+1’, rút ngắn tỷ số xuống 2-7. Bàn thua này khiến đội chủ nhà rơi vào tình thế bất lợi: họ phải ghi thêm 2 bàn mới có thể vượt Malaysia về chỉ số phụ.

Trận đấu giữa Malaysia và Singapore kết thúc trước. Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Malaysia ăn mừng chiến thắng 6-0. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Tan Cheng Hoe cùng các trợ lý lập tức mở điện thoại theo dõi những phút còn lại của trận Indonesia đấu với Bangladesh.

Kịch tính được đẩy lên cao khi trận Indonesia - Bangladesh bước vào thời gian bù giờ. Ban đầu, trọng tài giơ bảng thông báo chỉ có 2 phút đá thêm. Phía Indonesia lập tức phản ứng, cho rằng khoảng thời gian này không tương xứng với những tình huống trận đấu bị gián đoạn và yêu cầu cộng thêm thời gian.

Sau những trao đổi ngoài đường biên, thời gian bù giờ được điều chỉnh tăng thêm 5 phút, từ 2 phút lên tổng cộng 7 phút. Quyết định này trở thành chi tiết gây tranh cãi, bởi Indonesia lúc đó đang cần đúng 2 bàn để vượt Malaysia trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Đội chủ nhà tận dụng những phút cuối cùng để tạo ra màn đảo chiều khó tin. Khi Indonesia chỉ còn cách tấm vé chung kết vài phút, Kevin Diks ghi bàn nâng tỷ số lên 8-2. Chưa dừng lại, Mitchell Baker tiếp tục lập công ở phút tiếp theo, ấn định chiến thắng 9-2 cho Indonesia.

Niềm vui của Malaysia nhanh chóng biến thành sự thất vọng. Các thành viên “Hổ Mã Lai” theo dõi diễn biến qua điện thoại và thẫn thờ khi nhận ra chiến thắng 6-0 vẫn không đủ đưa họ vào trận tranh chức vô địch.

Malaysia và Indonesia cùng kết thúc vòng bảng với 7 điểm, nhưng đội bóng xứ vạn đảo xếp trên nhờ chỉ số phụ.