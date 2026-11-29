Khói bốc lên từ đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, ngày 2/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Prabowo Subianto cảnh báo chính phủ sẽ không tiếp tục dung thứ cho những hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hoạt động gây tổn hại đến môi trường và lợi ích quốc gia để trục lợi cá nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại cuộc họp thường niên năm 2026 của Ngân hàng Trung ương Indonesia ngày 27/11, Tổng thống Prabowo khẳng định tình trạng cháy rừng và cháy đất không đơn thuần xuất phát từ nguyên nhân tự nhiên mà có sự can thiệp của con người. Theo ông, cảnh sát và Văn phòng Tổng chưởng lý đang điều tra hàng trăm doanh nghiệp liên quan đến vấn đề này.

Nhà lãnh đạo Indonesia cho rằng vẫn có những cá nhân và tổ chức, từ quan chức đến doanh nghiệp, sẵn sàng gây tổn hại cho nền kinh tế đất nước để thu lợi riêng. Ông nhấn mạnh không phản đối sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển kinh tế, bởi chính phủ không thể một mình đảm đương nhiệm vụ này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải hoạt động đúng pháp luật và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Đặc biệt, Tổng thống Prabowo chỉ trích một số chủ thể được cấp phép quản lý đất đai, khai thác đồn điền và khoáng sản, thậm chí được hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh doanh, nhưng lại không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phòng ngừa cháy trên diện tích được giao quản lý. Ông cảnh báo việc để xảy ra cháy rừng, cháy đất tại những khu vực này là hành vi không thể chấp nhận.

Thông điệp của Tổng thống Prabowo cho thấy Indonesia đang đẩy mạnh trách nhiệm pháp lý đối với doanh nghiệp trong quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Thay vì chỉ tập trung xử lý các vụ cháy sau khi xảy ra, chính phủ muốn tăng cường giám sát việc thực hiện nghĩa vụ phòng ngừa hỏa hoạn của các đơn vị được giao quyền khai thác và sử dụng tài nguyên.

Lính cứu hỏa dập đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đối với Indonesia, cháy rừng và cháy đất là vấn đề môi trường nghiêm trọng, thường gây thiệt hại lớn cho hệ sinh thái, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và làm phát sinh khói mù xuyên biên giới. Việc điều tra trách nhiệm của các doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, ngăn chặn tình trạng đốt đất trái phép và hạn chế nguy cơ tái diễn các đợt cháy lớn.