Indonesia điều động hơn 20.000 binh sĩ tới thủ đô Jakarta giữa bê bối nghe lén Tổng thống

Theo Phó đô đốc Yayan Sofiyan, Trợ lý Tham mưu trưởng Vận hành Hải quân Indonesia, tổng cộng 20.980 quân nhân thuộc hải quân, thủy quân lục chiến, các trung tâm huấn luyện và căn cứ hải quân tại đảo Java và tỉnh Lampung được huy động.

Đợt triển khai bắt đầu ngày 2/11 với 2.100 quân nhân từ các đơn vị tại Jakarta. Ngày 4/11, khoảng 5.700 binh sĩ từ các địa phương khác tiếp tục được điều đến thủ đô, trong khi 13.140 người còn lại duy trì trạng thái sẵn sàng.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Cơ quan Điều tra Tội phạm thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia thông báo bắt ba sĩ quan cấp cao liên quan vụ nghe lén. Trong đó có Tướng Listyo Sigit Prabowo, cựu Cảnh sát trưởng Quốc gia, người được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Tổng thống từ ngày 1/10. Hai người còn lại là Thiếu tướng Ahrie Sonta Nasution và Thiếu tướng Eko Hadi Santoso.

Ngày 4/11, Bộ trưởng Thư ký Nhà nước Prasetyo Hadi xác nhận Tổng thống Prabowo đã bãi nhiệm ông Listyo khỏi vị trí Chánh văn phòng Tổng thống.

Indonesia điều động quân tới Jakarta. Video: X/Beritasatu

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hoạt động giám sát và can thiệp thông tin trái phép diễn ra từ năm 2025 đến 2026 thông qua Hệ thống Quản lý Can thiệp Hợp pháp, nhưng "không có căn cứ pháp lý hoặc không thông qua bất kỳ quy trình điều tra hay truy vấn nào theo quy định của pháp luật".

Ngoài Tổng thống Prabowo, các mục tiêu bị theo dõi còn có nhiều bộ trưởng, chính trị gia, nhà báo, lãnh đạo tổ chức xã hội dân sự và doanh nhân. Cuối tháng 10, các nghi phạm bị cáo buộc ra lệnh xóa những tệp dữ liệu ghi âm, nghe lén nhằm phi tang chứng cứ. Nhà chức trách đã thu giữ 11 điện thoại di động, một máy tính bảng iPad và 4 thẻ nhớ để phục vụ điều tra.

Phát biểu tại Phủ Tổng thống ngày 4/11, Bộ trưởng Prasetyo Hadi đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. "Những gì đã thực hiện có thể thuộc nhóm hành vi được xem là dẫn đến tội phản quốc", ông nói.

Ông Hadi cũng cảnh báo, đồng thời cho rằng hành vi này "gây nguy hiểm cho an ninh lợi ích quốc gia, bao gồm cả việc đe dọa sự an toàn của lãnh đạo đất nước". Theo ông, Tổng thống Prabowo đã bày tỏ "lo ngại sâu sắc" và yêu cầu cảnh sát điều tra đến cùng.

Trước sự xuất hiện của lực lượng quân sự đông đảo trên đường phố, người phát ngôn quân đội Indonesia, Thiếu tướng Muhammad Nas, khẳng định đây là hoạt động thường lệ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. "Việc triển khai quân đội là điều bình thường", ông nói, nhấn mạnh lực lượng vũ trang "luôn phải sẵn sàng bảo vệ toàn thể quốc gia và giữ vững sự toàn vẹn của Cộng hòa Indonesia".

Các nghi phạm đối mặt mức án lên tới 10 năm tù với cáo buộc can thiệp hệ thống điện tử và xóa dữ liệu trái phép. Cơ quan tố tụng cũng đang xem xét khả năng áp dụng Điều 191 Bộ luật Hình sự của nước này, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.