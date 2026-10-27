Indonesia đấu giá 380.000 tấn gạo giảm chất lượng để chế biến bột. Ảnh minh họa: ANI/TTXVN

Cơ quan Hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) sẽ đấu giá khoảng 380.000 tấn gạo dự trữ bị giảm chất lượng để chế biến thành bột, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa nhằm tận dụng nguồn dự trữ lương thực và hạn chế thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Tổng Giám đốc Bulog Ahmad Rizal Ramdhani cho biết số gạo trên sẽ được đấu giá trên toàn quốc thông qua hệ thống của Cơ quan Dịch vụ tài sản nhà nước và đấu giá (KPKNL), thay vì chỉ tập trung tại Jakarta, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ tại các địa phương tiếp cận nguyên liệu với mức giá cạnh tranh.

Theo ông Rizal, đây là lượng gạo đã lưu kho hơn sáu tháng và có chất lượng suy giảm. Việc chuyển sang chế biến công nghiệp nhằm tránh để gạo tiếp tục xuống cấp, gây thất thoát giá trị và thiệt hại cho Nhà nước.

Số gạo này có thể được các doanh nghiệp chế biến thành bột hoặc sử dụng làm nguyên liệu sau khi qua xử lý phù hợp. Giá bán sẽ căn cứ chính sách của Chính phủ và diễn biến thị trường, đồng thời bảo đảm doanh nghiệp tham gia vẫn có khả năng thu lợi.

Bộ trưởng Điều phối Lương thực Indonesia Zulkifli Hasan cho biết Chính phủ đã thống nhất phương án chế biến khoảng 380.000 tấn gạo giảm chất lượng thành bột từ cuộc họp ngày 7/9, trong bối cảnh lượng gạo dự trữ của Chính phủ duy trì ở mức trên 5 triệu tấn.

Theo kế hoạch, giá đấu tối thiểu khoảng 11.000 rupiah (xấp xỉ 0,61 USD)/kg, thấp hơn khoảng 1.000 rupiah so với giá gạo thuộc Chương trình Bình ổn nguồn cung và giá lương thực (SPHP) bán cho người dân ở mức 12.500 rupiah/kg.

Chính phủ kỳ vọng việc đưa lượng gạo này vào chế biến sẽ vừa duy trì giá trị kinh tế của kho dự trữ, vừa bổ sung nguyên liệu cho ngành sản xuất bột và góp phần giảm áp lực giá đối với mặt hàng này.