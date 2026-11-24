Quang cảnh cảng hàng hóa ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Indonesia đặt mục tiêu tăng 50% kim ngạch xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) trong 5 năm tới, nhờ những ưu đãi thuế quan và cơ hội tiếp cận thị trường rộng mở hơn từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia - EU (IEU-CEPA) vừa được ký kết tại Brussels.

Phát biểu tại sự kiện quảng bá hiệp định ở Jakarta ngày 24/11, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso cho biết nước này đặt mục tiêu nâng giá trị xuất khẩu sang EU từ khoảng 3,82 tỷ USD lên 5,78 tỷ USD mỗi năm trong vòng 5 năm tới, tương đương mức tăng khoảng 50%.

Theo ông, để hiện thực hóa mục tiêu này, các doanh nghiệp trong nước cần chủ động tận dụng những ưu đãi thương mại mà hiệp định mang lại, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường châu Âu.

Theo IEU-CEPA, EU sẽ xóa bỏ hoặc giảm thuế đối với 98,35% trong tổng số 9.754 dòng thuế áp dụng cho hàng hóa Indonesia. Trong đó, hơn 90,4% số dòng thuế được hưởng mức thuế nhập khẩu 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực và 7,92% còn lại sẽ được xóa bỏ dần trong lộ trình từ 3-15 năm. Ngoài ra, có 44 dòng thuế được hưởng ưu đãi theo hạn ngạch thuế quan (TRQ).

Các mặt hàng chủ lực của Indonesia được hưởng thuế suất 0% ngay lập tức gồm dầu cọ và các sản phẩm phái sinh, cao su, dệt may và giày dép. Những mặt hàng khác như cà phê, ca cao, thủy sản, linh kiện điện và điện tử, sắt thép, sản phẩm gỗ và đồ nội thất cũng có thêm cơ hội tiếp cận thị trường EU.

Bộ trưởng Budi Santoso cho rằng các ưu đãi thuế quan không chỉ tạo điều kiện gia tăng xuất khẩu mà còn giúp doanh nghiệp Indonesia mở rộng thị trường sang những quốc gia EU chưa phải là đối tác thương mại truyền thống.

Hiện khoảng 56% kim ngạch xuất khẩu của Indonesia sang EU tập trung tại ba thị trường Hà Lan, Italy và Đức. Chính phủ Indonesia kỳ vọng hiệp định sẽ góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào một số đối tác chủ chốt.

Để hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ hội này, Bộ Thương mại Indonesia sẽ phát huy vai trò của 4 Trung tâm Xúc tiến Thương mại Indonesia (ITPC) tại EU, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp thông qua nền tảng InaExport. Chính phủ cũng đang chuẩn bị hệ thống cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi tự động nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận các ưu đãi thuế quan, giảm bớt thủ tục hành chính và chi phí xuất khẩu.