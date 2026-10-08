Indonesia đặt cược vào mía để giảm nhập khẩu dầu

Một trạm xăng tại Trung Java, Indonesia. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Kế hoạch này phục vụ mục tiêu nâng tỷ lệ ethanol pha trong nhiên liệu dùng cho giao thông từ 5% lên 20% (E20), được chính phủ công bố tháng trước. Theo Bộ Năng lượng, để đạt mục tiêu này, Indonesia cần khoảng 4 tỷ lít ethanol mỗi năm, cao gấp nhiều lần sản lượng hiện nay.

Cụ thể, hãng thông tấn nhà nước Antara dẫn lời Bộ trưởng phụ trách lương thực Zulkifli Hasan hôm 6/10 cho biết ethanol dùng trong nhiên liệu E20 có thể sản xuất từ mía, sắn và các nguyên liệu khác, nhưng nếu lựa chọn mía, nước này phải mở rộng diện tích canh tác.

Về quy mô mở rộng, Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman hồi tháng trước cho biết chính phủ muốn phát triển khoảng 1 triệu ha trồng mía, theo đó sẽ ưu tiên chuyển đổi những vùng đất đã suy thoái, song ông không loại trừ khả năng sử dụng cả đất có rừng.

Trong khi thúc đẩy mở rộng diện tích trồng mía, Indonesia cũng quyết định dừng khai phá đất để trồng lúa. Cùng ngày ông Zulkifli đưa ra phát biểu trên, đặc phái viên về khí hậu Hashim Djojohadikusumo thông báo nước này sẽ dừng chương trình khai phá hàng triệu ha đất phục vụ sản xuất lúa, do đã đạt mức tự chủ về gạo.

Việc mở rộng vùng nguyên liệu cho nhiên liệu sinh học thực tế cũng đặt ra vấn đề bảo vệ rừng tại Indonesia, một trong những quốc gia có diện tích rừng lớn nhất thế giới. Những khu rừng này đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ khí carbon phát sinh từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch. Nước này đặt mục tiêu đến năm 2030, lượng carbon mà rừng và các hoạt động sử dụng đất khác hấp thụ sẽ lớn hơn lượng phát thải.

Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo tình trạng phá rừng phục vụ nông nghiệp và khai thác gỗ, cùng các vụ cháy rừng diễn ra trên diện rộng, có thể đe dọa mục tiêu này.

Bên cạnh ethanol, quốc gia gần 290 triệu dân từ lâu đã sử dụng dầu cọ để sản xuất diesel sinh học và đang thúc đẩy tăng tỷ lệ pha trộn loại nhiên liệu này. Indonesia cũng là một trong những nước sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới, với phần lớn diện tích trồng cọ nằm trên đất trước đây có rừng.