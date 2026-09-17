Indonesia: Chuỗi động đất tại Bandung chưa cho thấy dấu hiệu lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, chuyên gia Daryono thuộc Hiệp hội Chuyên gia thiên tai Indonesia (IABI) cho biết từ ngày 16/9, khu vực Pangalengan và vùng lân cận ghi nhận hàng chục trận động đất, trong đó một số trận người dân có thể cảm nhận được. Ông Daryono nhận định: “Động đất chùm không có nghĩa cường độ động đất sẽ tiếp tục tăng. Một số chuỗi động đất dạng này có thể giảm dần”.

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), hoạt động địa chấn vẫn tiếp diễn đến sáng 17/9. Một trong các trận gần nhất có độ lớn 2,6,, với tâm chấn nằm trên đất liền cách huyện Bandung khoảng 23 km về phía Nam và độ sâu chấn tiêu 3 km. Ông Daryono giải thích “động đất chùm” là hiện tượng nhiều trận động đất xảy ra liên tiếp trong cùng khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng không có một trận động đất chính nổi trội rõ rệt. Hiện tượng này cho thấy có sự biến dạng và giải phóng ứng suất trong vỏ Trái Đất, có thể liên quan đến hoạt động của đứt gãy địa chất, núi lửa hoặc hệ thống thủy nhiệt. Theo ông, cần theo dõi liên tục số liệu địa chấn thay vì chỉ dựa vào số lượng trận động đất.

Pangalengan nằm ở phía Nam Tây Java, gần hệ thống đứt gãy Garut Selatan, một trong những đứt gãy đang hoạt động trong khu vực. Do các trận động đất có độ sâu chấn tiêu nông, người dân có thể cảm nhận rung lắc khá rõ dù độ lớn không cao. Ông Daryono khuyến cáo người dân không hoảng loạn nhưng cần duy trì cảnh giác, kiểm tra độ an toàn của nhà cửa, cố định các vật dụng dễ đổ và nắm rõ cách ứng phó khi xảy ra rung chấn. Người dân cũng được khuyến cáo theo dõi thông tin chính thức từ BMKG và lưu ý nguy cơ thứ cấp như sạt lở đất tại khu vực Pangalengan.