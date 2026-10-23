Indonesia chi khoảng 77,2 triệu USD khắc phục hậu quả cháy rừng
Chính phủ Indonesia đã chi tổng cộng 1.235 tỷ rupiah (khoảng 77,2 triệu USD) hỗ trợ 7 tỉnh với 35 huyện, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cháy rừng và cháy đất, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, bổ sung trang thiết bị và đẩy nhanh công tác dập lửa.
7 tỉnh được nhận hỗ trợ gồm Nam Sumatra, Jambi, Trung Kalimantan, Tây Kalimantan, Nam Kalimantan, Đông Kalimantan và Riau.
Ngoài cấp ngân sách cho chính quyền các địa phương, Tổng thống Prabowo yêu cầu ưu tiên bảo vệ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có chăm sóc y tế và điều trị các bệnh về đường hô hấp.
Bên cạnh huy động nguồn lực trong nước, Indonesia đã chấp nhận đề nghị hỗ trợ quốc tế trong công tác ứng phó cháy rừng và cháy đất.
Indonesia đang huy động khoảng 71.000 nhân lực bao gồm nhiều lực lượng phối hợp, cùng phương tiện chữa cháy từ trên không và thiết bị phun nước trên mặt đất. Việc tiếp nhận hỗ trợ sẽ tập trung vào những công nghệ, thiết bị hiện Indonesia chưa có hoặc chưa đáp ứng đủ nhu cầu.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/indonesia-chi-khoang-77-2-trieu-usd-khac-phuc-hau-qua-chay-rung-a500510.html