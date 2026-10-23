Indonesia chi khoảng 77,2 triệu USD khắc phục hậu quả cháy rừng

7 tỉnh được nhận hỗ trợ gồm Nam Sumatra, Jambi, Trung Kalimantan, Tây Kalimantan, Nam Kalimantan, Đông Kalimantan và Riau.

Ngoài cấp ngân sách cho chính quyền các địa phương, Tổng thống Prabowo yêu cầu ưu tiên bảo vệ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có chăm sóc y tế và điều trị các bệnh về đường hô hấp.

Bên cạnh huy động nguồn lực trong nước, Indonesia đã chấp nhận đề nghị hỗ trợ quốc tế trong công tác ứng phó cháy rừng và cháy đất.

Indonesia đang huy động khoảng 71.000 nhân lực bao gồm nhiều lực lượng phối hợp, cùng phương tiện chữa cháy từ trên không và thiết bị phun nước trên mặt đất. Việc tiếp nhận hỗ trợ sẽ tập trung vào những công nghệ, thiết bị hiện Indonesia chưa có hoặc chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

R.G