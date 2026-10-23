Indonesia chi 77 triệu USD ứng phó cháy rừng trong mùa El Niño

Trực thăng thả nước dập đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, ngày 2/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu ngày 22/10, Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa Sugiono cho biết nguồn kinh phí được sử dụng để bảo vệ sức khỏe người dân, bổ sung thiết bị chữa cháy, huy động lực lượng và bảo đảm hậu cần. Các trang thiết bị được bổ sung gồm đồ bảo hộ, máy bơm, bể chứa nước, vòi chữa cháy và hệ thống phun nước tại các khu vực đất than bùn.

Tổng thống Prabowo Subianto yêu cầu ưu tiên bảo vệ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là chăm sóc y tế và điều trị các bệnh về đường hô hấp.

Quyền Giám đốc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Truyền thông thiên tai thuộc Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) Berton Panjaitan cho biết khoảng 71.000 nhân lực đang được huy động phối hợp chữa cháy. Indonesia cũng chấp nhận đề nghị hỗ trợ quốc tế, trong đó có Nhật Bản, Malaysia và Singapore, đồng thời rà soát nhu cầu thiết bị, công nghệ để bảo đảm viện trợ đáp ứng yêu cầu thực tế.

Song song với chữa cháy, BNPB phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, xây dựng phương án ứng phó theo ngày và tuần, triển khai điều chỉnh thời tiết nhằm tăng khả năng tạo mưa và cung cấp nước sạch cho các khu vực hạn hán. Tại một số nơi thuộc Trung Java và Đặc khu Yogyakarta, thời gian không có mưa đã lên tới 131 ngày.

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), nhiệt độ mặt nước biển tại Thái Bình Dương hiện cao hơn mức bình thường khoảng 2,63 độ C, cho thấy El Niño đang ở cường độ rất mạnh và có thể kéo dài đến đầu năm 2027.

Mùa mưa tại phần lớn Indonesia được dự báo đến muộn, ảnh hưởng tới 529 vùng mùa, tương đương 61,08% diện tích đất liền cả nước. Mùa mưa dự kiến bắt đầu dần từ tháng 11/2026, mở rộng trong tháng 12 và đạt đỉnh tại các khu vực khác nhau từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027.

Theo dữ liệu vệ tinh của Nusantara Atlas, diện tích đất bị ảnh hưởng cháy rừng tại Indonesia trong 9 tháng năm 2026 lên tới khoảng 1,9 triệu ha, cao hơn 38% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm cháy rừng, cháy đất diễn biến nghiêm trọng. Khói mù do cháy gây ô nhiễm không khí, làm gia tăng các bệnh đường hô hấp, ảnh hưởng đến giao thông hàng không và lan sang các nước láng giềng như Malaysia, Singapore.

BNPB khẳng định sẽ tiếp tục đánh giá tình hình, điều chỉnh các biện pháp phòng ngừa và ứng phó, tập trung vào hạn hán, cháy rừng và cháy đất trong bối cảnh El Niño duy trì cường độ mạnh.