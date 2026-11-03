Indonesia: Cháy rừng gây ô nhiễm không khí khiến hơn 3000 người tử vong

Khói bụi từ các đám cháy khiến chất lượng không khí tại nhiều khu vực suy giảm nghiêm trọng. Ảnh: AI

Tình trạng này đang làm gia tăng những lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng trong khu vực Đông Nam Á.

Theo báo cáo được công bố mới đây, trong 9 tháng qua, khoảng 1,9 triệu ha rừng tại Indonesia đã bị thiêu rụi. Riêng trong tháng 9, ước tính 57,8 triệu người dân nước này phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Khói bụi từ các đám cháy còn lan rộng sang Singapore, Philippines, Timor-Leste và Malaysia, khiến chất lượng không khí tại nhiều khu vực suy giảm nghiêm trọng.

Tại Malaysia, ô nhiễm không khí do khói bụi xuyên biên giới được cho là nguyên nhân góp phần gây khoảng 1.700 ca tử vong, đồng thời gây thiệt hại kinh tế ước tính 8 tỉ ringgit (khoảng 1,7 tỉ euro). Tình trạng này cũng ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, năng lượng, du lịch và cung cấp nước.

Các chuyên gia cảnh báo khói từ cháy rừng chứa nhiều chất độc hại như formaldehyde, hydro xyanua, amoniac và bụi mịn PM2.5. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các hạt bụi mịn PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào phổi, thậm chí đi vào máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong sớm.

Tại Indonesia, mức phơi nhiễm PM2.5 được ghi nhận cao gấp 7 lần ngưỡng khuyến nghị.

Trước tình hình trên, các chuyên gia kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN trong giám sát chất lượng không khí, quản lý đất đai bền vững và phòng chống cháy rừng nhằm hạn chế những tác động lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng và kinh tế khu vực.