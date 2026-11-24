Hiện trường vụ cháy nhà máy bánh kẹo ở tỉnh Banten, Indonesia ngày 22-11. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vụ hỏa hoạn xảy ra tối 21-11 tại một tòa nhà thuộc nhà máy PT Fonusa Agung Mulia ở Cikande, cách thủ đô Jakarta khoảng 1 giờ di chuyển.

Theo Reuters, lực lượng cứu hộ đã đưa nhiều túi đựng thi thể và các phần thi thể ra khỏi hiện trường. Công tác nhận dạng gặp khó khăn do nhiều thi thể bị cháy nghiêm trọng, buộc cơ quan chức năng phải thu thập mẫu ADN từ thân nhân.

Đáng lo ngại, kết cấu nhà xưởng bị hư hại nặng, có nguy cơ đổ sập, trong khi một số điểm cháy vẫn âm ỉ, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ.

Cố vấn Tổng thống Indonesia về lao động Said Iqbal cho biết chính phủ đang đánh giá việc tuân thủ các quy định an toàn tại nhà máy và sẽ yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp giải trình. Điều tra sơ bộ cho thấy hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện tại hệ thống điều hòa, nhưng nguyên nhân chính thức chưa được xác định.

Nhà máy thuộc tập đoàn United Family Food, doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo và thực phẩm tiêu dùng tại Indonesia.