Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia cảnh báo số người gặp nạn có thể lên tới hàng chục người.

Theo cơ quan trên, các công nhân bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 100 m trong mỏ kể từ ngày 23/11 do mưa lớn kéo dài tại khu vực. Một số phương tiện truyền thông địa phương cho biết có khoảng 30 người bị mắc kẹt. Mỏ vàng này nằm tại huyện Bogor, khu vực miền núi cách thủ đô Jakarta khoảng 60 km về phía Nam.

Trong khi đó, tập đoàn khai khoáng nhà nước Antam khẳng định mỏ vàng xảy ra sự cố là cơ sở khai thác trái phép, không thuộc phạm vi hoạt động của doanh nghiệp này, theo hãng thông tấn nhà nước Antara.

Indonesia là quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản, song hoạt động khai thác quy mô nhỏ và trái phép thường xuyên gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Nhiều điểm khai thác nằm ở những khu vực hẻo lánh, địa hình hiểm trở, gây khó khăn cho công tác quản lý và giám sát của chính quyền.