Indonesia chấp nhận hỗ trợ quốc tế ứng phó cháy rừng lan rộng

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB) đang thảo luận các thủ tục kỹ thuật và phương án triển khai.

Lính cứu hỏa dập đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trước đó, Chính phủ Indonesia nhấn mạnh khả năng tự ứng phó và tập trung huy động lực lượng trong nước. Việc chấp nhận hỗ trợ quốc tế diễn ra trong bối cảnh các đám cháy không chỉ ảnh hưởng đến Indonesia, mà còn tác động đến các nước láng giềng. Khói mù từ các đám cháy đã lan sang những nước lân cận, gây ra các vấn đề về hô hấp và làm gián đoạn sinh hoạt. Theo Reuters, tình trạng ô nhiễm buộc một số trường học tại Malaysia và Timor-Leste phải đóng cửa, trong khi hàng trăm nghìn người tại Indonesia gặp các vấn đề về đường hô hấp.

Trước đó, Indonesia đã huy động lực lượng trong nước quy mô lớn để kiểm soát cháy rừng. Theo hãng tin quốc gia ANTARA, tính đến ngày 13/10, nước này đã huy động tổng cộng gần 60.200 nhân lực, gồm lực lượng cứu hỏa, quân đội, cảnh sát, cán bộ lâm nghiệp và tình nguyện viên địa phương, tham gia chữa cháy. Máy bay và trực thăng cũng được sử dụng để thả nước từ trên không, trong khi hoạt động tạo mưa nhân tạo được tiến hành tại các khu vực có nguy cơ cháy cao.

Các đảo Sumatra và Borneo là những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại nhiều khu vực đất than bùn, lửa có thể âm ỉ dưới bề mặt và bùng phát trở lại, khiến việc dập tắt rất khó khăn và kéo dài.

Trong khi đó, tại Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru thuộc tỉnh Đông Java, một vụ cháy hôm 15/10 đã khiến 4 người trong nhóm chữa cháy thiệt mạng và 2 người bị bỏng nặng. Lực lượng tham gia chữa cháy bị mắc kẹt khi gió mạnh khiến lửa lan nhanh, kèm khói dày đặc. Các nạn nhân gồm nhân viên vườn quốc gia và tình nguyện viên địa phương. Vụ việc một lần nữa cho thấy rủi ro lớn đối với lực lượng chữa cháy trong điều kiện địa hình khó tiếp cận và thời tiết bất lợi.

Tình trạng khô hạn kéo dài liên quan đến hiện tượng El Niño đã góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng cháy rừng trong năm nay tại Indonesia. Trong bối cảnh khói mù vượt biên giới, phối hợp khu vực và kiểm soát các nguyên nhân gây cháy tiếp tục là những vấn đề then chốt đối với Indonesia và các nước Đông Nam Á.