Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường mỏ vàng bị ngập ở tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 25/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 27/11, bà Desiana Kartika Bahari, người đứng đầu cơ quan cứu hộ địa phương, cho biết các đánh giá chuyên môn xác định nước tiếp tục thấm vào lòng đất, kết cấu vật liệu yếu và nguy cơ sụp đổ các đường hầm khiến việc tiếp tục tìm kiếm không bảo đảm an toàn. Do đó, giới chức Indonesia quyết định dừng chiến dịch này dù vẫn còn 14 người được cho là mắc kẹt dưới lòng đất.

Vụ việc trên xảy ra hôm 23/11, khi mưa lớn kéo dài khiến một con sông gần khu mỏ nói trên dâng cao, tràn vào các đường hầm khai thác vàng trái phép, nhấn chìm những người đang làm việc bên trong. Theo người phát ngôn cảnh sát tỉnh Tây Java Hendra Rochmawan, 11 thợ mỏ đã kịp thoát ra ngoài trước khi các đường hầm bị ngập. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ nhận được thông tin về những người còn mắc kẹt vào ngày 24/11. Đến nay, 13 thi thể đã được tìm thấy, trong khi 14 người khác vẫn chưa rõ tung tích.

Theo bà Desiana, việc bơm nước ra ngoài có thể làm thay đổi áp suất nước ngầm, trong khi phương án đưa người lên theo phương thẳng đứng có nguy cơ làm xói mòn vật liệu xung quanh lối thoát hiểm. Bùn đất cũng khiến các lối đi ngày càng thu hẹp, còn lượng oxy ở những khu vực sâu bị hạn chế nghiêm trọng. Các đường hầm nơi các thợ mỏ mắc kẹt nằm trong 2 giếng khai thác có độ sâu lên tới 100 m.

Tai nạn khai thác mỏ xảy ra khá phổ biến tại Indonesia, quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản ở Đông Nam Á, đặc biệt là tại các điểm khai thác không có giấy phép, nơi các quy định về an toàn lao động thường bị xem nhẹ hoặc không được tuân thủ. Trong năm 2023, lực lượng cứu hộ Indonesia cũng đã không thể đưa được 8 thợ mỏ ra khỏi một mỏ vàng trái phép bị ngập nước tại tỉnh Trung Java. Những người này sau đó được chính thức xác định là mất tích và được cho là đã thiệt mạng.