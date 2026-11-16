Indonesia cảnh báo sóng biển cao do 2 hệ thống xoáy thuận nhiệt đới hình thành

Ông Agie Wandala Putra, Giám đốc Bộ phận Khí tượng hàng hải thuộc BMKG, cho biết những hệ thống này có tên gọi là Vùng áp thấp nhiệt đới 92B và 96S, lần lượt được phát hiện tại vịnh Bengal và khu vực Ấn Độ Dương, phía Tây đảo Sumatra.

Theo ông Agie, các hệ thống trên đang tác động đến chế độ gió trên các vùng biển của Indonesia. Tốc độ gió ghi nhận ở mức 8-25 hải lý/giờ tại khu vực phía Bắc đường xích đạo và 5-20 hải lý/giờ ở phía Nam. Gió mạnh nhất xuất hiện tại vùng biển phía Tây tỉnh Aceh, eo biển Karimata và Biển Sulawesi.

BMKG dự báo sóng biển có thể đạt độ cao 2,5-4 m tại vùng biển Ấn Độ Dương, phía Tây tỉnh Aceh và phía Nam, tỉnh Đông Java. Trong khi đó, sóng cao 1,25-2,5 m có khả năng xuất hiện tại một số khu vực khác, gồm vùng biển Bắc Natuna, biển Java và biển Molucca.

Trước diễn biến trên, BMKG khuyến cáo người dân sinh sống tại các khu vực ven biển, ngư dân và các đơn vị vận tải biển hoạt động trong vùng bị ảnh hưởng cần nâng cao cảnh giác, chủ động ứng phó với tình trạng sóng lớn và các điều kiện hàng hải nguy hiểm trong những ngày tới.