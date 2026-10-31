Indonesia cảnh báo nguy cơ từ 3 núi lửa ở cấp độ 3

Tro bụi phun lên từ núi lửa Anak Krakatau ở tỉnh Lampung, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) khuyến cáo người dân, khách du lịch và ngư dân tránh xa các khu vực nguy hiểm.

Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu núi lửa và Giảm nhẹ rủi ro địa chất (PVMBG) cho thấy, tính đến 6 giờ ngày 30-10, cả 3 núi lửa vẫn tiềm ẩn nguy cơ phun trào và các hiện tượng địa chất nguy hiểm.

Tại Anak Krakatau, nằm ở eo biển Sunda giữa Java và Sumatra, nhà chức trách cấm mọi hoạt động trong bán kính 3 km quanh núi lửa do nguy cơ dung nham, vật liệu phun trào và tro bụi.

Đối với Merapi, nằm giữa Đặc khu Yogyakarta và tỉnh Trung Java, người dân được cảnh báo về dòng khí nóng, dung nham và lũ bùn đá, đặc biệt tại các con sông bắt nguồn từ núi lửa khi có mưa lớn.

Trong khi đó, tại núi Semeru ở Đông Java, BNPB khuyến cáo tránh hoạt động dọc sông Besuk Kobokan trong phạm vi 13 km tính từ khu vực núi lửa và khu vực cách 2 bên bờ sông 500 m.

BNPB nhấn mạnh người dân cần tuân thủ hướng dẫn an toàn của cơ quan chức năng nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản trước những diễn biến khó lường của hoạt động núi lửa.