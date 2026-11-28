Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, đã thảo luận về khả năng tăng giá các mặt hàng nhiên liệu được trợ cấp lần đầu tiên kể từ năm 2022, trong bối cảnh đồng nội tệ suy yếu và giá dầu duy trì ở mức cao khiến chi phí ngân sách dành cho các chương trình trợ cấp ngày càng gia tăng.

Là quốc gia đông dân thứ tư thế giới, Indonesia vẫn chưa cắt giảm hoặc thu hẹp các khoản trợ cấp xăng dầu trong bối cảnh khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Mặc dù có hoạt động khai thác dầu trong nước, Indonesia vẫn là quốc gia nhập khẩu ròng dầu mỏ. Nước này đã duy trì các hình thức trợ cấp nhiên liệu kể từ khi giành độc lập vào những năm 1940.

Trong năm nay, đà tăng mạnh của giá dầu đã khiến chi tiêu của chính phủ Indonesia dành cho trợ cấp nhiên liệu tăng đáng kể, nhằm duy trì giá bán trong nước thấp hơn nhiều so với mức giá thị trường. Hiện nay, giá xăng tại Indonesia chỉ bằng khoảng một nửa, trong khi giá dầu diesel thấp hơn một phần ba so với mức giá trị kinh tế thực tế của các mặt hàng này.

Điều này đã gây sức ép lên ngân sách quốc gia, đẩy đồng rupiah Indonesia xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD và khiến thị trường chứng khoán sụt giảm trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư suy yếu.

Theo các quan chức chính phủ và nguồn tin trong ngành trao đổi với Reuters hôm thứ Sáu (27/11), Indonesia đang cân nhắc tăng giá nhiên liệu được trợ cấp vào đầu năm 2027. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần điều chỉnh tăng đầu tiên kể từ năm 2022.

Tuần trước, Indonesia đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về khả năng tăng giá các mặt hàng nhiên liệu được trợ cấp. Theo các nguồn tin của Reuters, cuộc họp có sự tham gia của đại diện Bộ Kinh tế, tập đoàn năng lượng quốc doanh Pertamina và Ngân hàng Indonesia - ngân hàng trung ương của nước này.

Tuy nhiên, cuộc họp chưa đưa ra quyết định về việc có tăng giá nhiên liệu hay không. Mức tăng dự kiến cũng chưa được thảo luận, các nguồn tin cho biết.

Do giá dầu thô quốc tế tăng mạnh, chính phủ Indonesia có thể phải chi tới 27,2 tỷ USD, tương đương 500.000 tỷ rupiah Indonesia, cho các khoản trợ cấp nhiên liệu chỉ riêng trong năm nay. Con số này cao hơn 30% so với dự toán ban đầu, được xây dựng trước khi cuộc chiến với Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và đẩy giá dầu cùng các sản phẩm nhiên liệu trên thị trường quốc tế tăng cao.