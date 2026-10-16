Indonesia cân nhắc các phương án hỗ trợ quốc tế ứng phó cháy rừng

Các khu rừng bị cháy ở Indonesia. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Indonesia Arrmanatha Nasir ngày 15-10 cho biết việc tiếp nhận viện trợ đang được thảo luận ở cấp kỹ thuật với Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB). Cơ quan này đang hoàn thiện các phương án tiếp nhận và sẽ lựa chọn hình thức hỗ trợ có thể triển khai sớm.

Theo ông Nasir, Tổng thống Prabowo đang trực tiếp theo dõi tình hình và đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung xử lý cháy rừng.

Indonesia đã huy động khoảng 60.000 người tham gia chữa cháy tại sáu tỉnh, gồm lực lượng cứu hỏa, quân đội, cảnh sát, cán bộ lâm nghiệp và tình nguyện viên địa phương. Máy bay và trực thăng cũng được triển khai để dập lửa từ trên không và tạo mưa tại các khu vực có nguy cơ cháy cao.

Tháng trước, tại cuộc gặp Tổng thống Prabowo, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã đề nghị hỗ trợ Indonesia một máy bay, ba trực thăng và 52 nhân viên chữa cháy. Singapore, quốc gia cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của khói mù, tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Indonesia khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, Indonesia chưa công bố cụ thể quốc gia nào sẽ tham gia hỗ trợ, lực lượng được triển khai ra sao và thời điểm bắt đầu hoạt động.

Cháy rừng tập trung nghiêm trọng tại Sumatra và Borneo, hai đảo nằm gần Malaysia và Singapore. Tại những vùng đất than bùn rộng lớn, lửa có thể âm ỉ dưới lòng đất trong thời gian dài rồi bùng phát trở lại, khiến công tác kiểm soát đám cháy thêm khó khăn.

Hỏa hoạn cũng lan đến Vườn quốc gia núi Bromo, tỉnh Đông Java. Theo Bộ Lâm nghiệp Indonesia, bốn người tham gia chữa cháy đã thiệt mạng, hai người khác bị bỏng nặng và đang được điều trị.

Các vụ cháy kéo dài khiến chính quyền Indonesia chịu sức ép ngày càng lớn do khói mù gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và lan sang các quốc gia lân cận.

Tổng thống Prabowo coi đây là vấn đề môi trường có tác động xuyên biên giới và hoan nghênh sự hỗ trợ của các nước trong khu vực.