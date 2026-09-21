Indonesia bị nêu tên trong kịch bản tác chiến giả định của Australia

Việc Indonesia bị lấy làm đối thủ giả định để bảo vệ chương trình tàu ngầm hạt nhân AUKUS đã khiến Jakarta phản ứng

Ông Michael Pezzullo, cựu Phó Thư ký phụ trách chiến lược của Bộ Quốc phòng Australia, đưa ra tình huống giả định này khi điều trần ngày 2-9 trước cuộc điều tra độc lập về AUKUS.

Ông cho rằng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ giúp Australia giành ưu thế dưới biển và tự ứng phó nếu xảy ra xung đột.

Trong kịch bản được nêu, lực lượng Australia sẽ tìm cách “nhanh chóng phá hủy tối đa sức mạnh chiến đấu của đối phương”, với Indonesia được sử dụng làm ví dụ về một đối thủ giả định.

Phát biểu sau đó xuất hiện trên News24 và được đăng lại trên The Strategist, ấn phẩm của Viện Chính sách Chiến lược Australia.

Nhà nghiên cứu Abdul Rahman Yaacob thuộc Viện An ninh và Quốc phòng Rabdan cho biết, một số quan chức quốc phòng Indonesia không hài lòng và đã nêu vấn đề một cách không chính thức với phía Australia tại Jakarta.

Ông đánh giá việc công khai nhắc tên một nước đang duy trì quan hệ tốt như đối thủ tiềm tàng là hành động “vụng về về ngoại giao”.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (bên phải) và Thủ tướng Australia Anthony Albanese bắt tay sau khi ký kết văn kiện thỏa thuận hợp tác tại Jakarta vào tháng 2-2026

Thời điểm phát biểu đặc biệt nhạy cảm khi Australia và Indonesia mới ký một thỏa thuận quan trọng hồi tháng 2-2026.

Văn kiện cam kết duy trì tham vấn cấp cao thường xuyên về các thách thức an ninh quốc gia và khu vực, đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng, trong đó có hoạt động huấn luyện quân sự chung.

Sự việc cũng gợi lại lịch sử thiếu lòng tin giữa hai nước. Trong những năm đầu thập niên 2000, một bộ phận công chúng Australia từng coi Indonesia là mối đe dọa an ninh đáng kể.

Năm 2013, quan hệ song phương lại rơi vào khủng hoảng sau khi có thông tin cho là Australia theo dõi điện thoại của Tổng thống Indonesia khi đó là ông Susilo Bambang Yudhoyono.

Các eo biển của Indonesia nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương có vị trí quan trọng đối với hoạt động hàng hải và tác chiến dưới nước, nên có thể trở thành địa bàn nhạy cảm nếu xung đột khu vực nổ ra.

AUKUS là quan hệ đối tác an ninh giữa Australia, Anh và Mỹ, với trọng tâm là hỗ trợ Canberra sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Theo SCMP