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Cụ thể, BI nâng lãi suất repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày lên 6%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Lãi suất tiền gửi và cho vay qua đêm cũng tăng cùng biên độ. Đây là lần tăng lãi suất thứ 4 của BI trong năm nay.

Thống đốc BI Destry Damayanti cho biết đây là biện pháp mang tính phòng ngừa, nhằm ổn định đồng rupiah trong bối cảnh bất định toàn cầu gia tăng và kiểm soát lạm phát trong giai đoạn 2026-2027 nằm trong khoảng mục tiêu 1,5-3,5%.

“BI sẽ tiếp tục nhất quán điều hành chính sách tiền tệ theo hướng ổn định đồng rupiah để giữ lạm phát trong khoảng mục tiêu”, bà Destry nói.

Quyết định của BI nằm ngoài dự báo của đa số các nhà phân tích. Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg với 38 nhà kinh tế, 22 người dự báo BI giữ lãi suất ở mức 5,75%, số còn lại dự báo tăng 0,25 điểm phần trăm.

Trong khi đó, khảo sát của Reuters với 27 nhà kinh tế cho thấy chỉ 10 người dự báo tăng lãi suất, những người còn lại dự báo giữ nguyên.

ĐỒNG RUPIAH CHỊU SỨC ÉP TỪ NHIỀU PHÍA

Quyết định của BI được đưa ra trong bối cảnh đồng rupiah liên tục lập đáy mới. Ngày 17/11, đồng tiền này chạm mức thấp kỷ lục 18.285 rupiah/USD và duy trì quanh ngưỡng này kể từ đó. Sau thông báo của BI, đồng tiền này chỉ nhích lên 18.238 rupia đổi 1 USD. Tính từ đầu năm đến ngày 18/11, rupiah đã mất 8,5% giá trị so với USD, trở thành đồng tiền giảm mạnh nhất châu Á trong năm nay.

Rupiah chịu sức ép khi USD mạnh lên và thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Bất ổn chính trị cũng gây thêm áp lực sau khi ông Gibran Rakabuming, con trai cựu Tổng thống Joko Widodo, từ chức Phó Tổng thống.

Thị trường chứng khoán Indonesia cũng đang chịu sức ép lớn. Tính từ đầu năm đến ngày 17/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5,36 tỷ USD cổ phiếu nước này, trong bối cảnh công ty cung cấp chỉ số MSCI đề xuất hạ Indonesia xuống nhóm thị trường độc lập (standalone market).

Trong ngày 18/11, cùng với quyết định tăng lãi suất, BI công bố thêm các biện pháp nhằm khuyến khích nhà đầu tư nắm giữ rupiah. Cơ quan này sẽ tiếp tục giảm phí bảo hiểm rủi ro đối với một số hợp đồng kỳ hạn không giao nhận tiền gốc (NDF) trong nước.

Bên cạnh đó, chậm nhất đến tháng 3, BI sẽ triển khai giao dịch repo đa tiền tệ - hình thức vay ngắn hạn có thế chấp, trong đó tài sản thế chấp tính theo một loại tiền tệ khác với khoản vay. Các ngân hàng có thể dùng chứng khoán bằng USD đủ điều kiện của BI để thế chấp và vay thanh khoản.

Ông Adam Ahmad Samdin, nhà kinh tế cao cấp tại Oxford Economics, nhận định các công cụ phi truyền thống như Chứng khoán Rupiah Bank Indonesia (SRBI) và ưu đãi phòng ngừa rủi ro đang dần chạm giới hạn trong việc bảo vệ đồng rupiah. Vì vậy, ông cho rằng BI sẽ phải quay lại điều chỉnh lãi suất chính sách.

Bloomberg Economics đánh giá quyết định của BI là bước đi đúng hướng nhưng chưa đủ. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro đang mất dần hiệu quả, trong khi dự trữ ngoại hối suy giảm làm tăng nguy cơ Indonesia bị hạ xếp hạng tín nhiệm. Lợi suất trái phiếu tại Mỹ tăng cao cũng khiến trái phiếu chính phủ Indonesia kém hấp dẫn hơn.

BÀI TOÁN CÂN BẰNG GIỮA ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ VÀ TĂNG TRƯỞNG

Tại họp báo ngày 18/11 bà Destry được hỏi vì sao BI giữ nguyên lãi suất và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong tháng trước, nhưng nay lại tăng lãi suất. Bà giải thích rằng các thách thức ngày càng phức tạp đòi hỏi BI kết hợp công cụ ổn định kinh tế với các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng.

“Tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến tín dụng. Tuy nhiên, việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và áp dụng các ưu đãi về chính sách an toàn vĩ mô sẽ giúp thanh khoản không bị thắt chặt quá mức”, bà Destry phát biểu.

Trong quý 3, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Indonesia tăng 5,47% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 5,29% của quý 2, nhưng vẫn còn cách xa mục tiêu tăng trưởng 8% vào năm 2029 của chính quyền Tổng thống Prabowo Subianto. Lạm phát tháng 10 tại nước này giảm nhẹ xuống 3,23%, nằm trong mục tiêu của BI, khi chính phủ sử dụng trợ cấp để kiềm chế giá nhiên liệu.

Ông Irman Faiz, nhà kinh tế tại ngân hàng Danamon, nhận định quyết định lần này cho thấy BI đang chuyển sang lập trường thiên về thắt chặt tiền tệ. Cơ quan này đang kết hợp lãi suất chính sách, can thiệp ngoại hối và biện pháp phòng ngừa rủi ro nhằm hạn chế việc đồng rupiah mất giá tiếp tục đẩy giá cả tăng lên.

Đồng quan điểm, ông Teuku Riefky, nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội thuộc Đại học Indonesia, cũng cho rằng đợt tăng lãi suất cho thấy BI hiện ưu tiên ổn định tỷ giá hơn là giữ lãi suất thấp để thúc đẩy tăng trưởng.

Theo Bloomberg, quyết định lần này giúp BI đi trước Fed, cơ quan mà bà Destry dự báo có thể tăng lãi suất vào tháng 12 và có thể tiếp tục tăng trong năm 2027.

Giới phân tích cho rằng BI có thể chưa dừng ở đây. Bà Lavanya Venkateswaran, nhà kinh tế tại ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC), nhận định rủi ro đối với triển vọng lãi suất hiện nghiêng về khả năng tăng thêm.

Còn ông Faiz dự báo BI sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12, lên 6,25%, rồi giữ nguyên đến hết năm 2027. Trong khi đó, ông Samdin dự báo đợt tăng tiếp theo sẽ diễn ra vào quý 1/2027, trước khi BI chuyển sang nới lỏng trong quý 4 năm này.

Ngân hàng Barclays dự báo lãi suất tại Indonesia sẽ đạt đỉnh 6,75% vào giữa năm 2027. Còn ngân hàng Permata và công ty tư vấn Capital Economics cùng dự báo lãi suất sẽ lên 6,5% vào cuối năm 2027.

“Bài kiểm tra khắt khe đối với BI sẽ là cách cơ quan này phản ứng nếu đồng rupiah chịu thêm sức ép giảm giá trong những tháng tới”, ông Jason Tuvey, nhà kinh tế tại Capital Economics, nhận định với hãng tin Reuters.