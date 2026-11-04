Indonesia bắt giữ Chánh văn phòng Tổng thống và nhiều cảnh sát cấp cao vì nghi án nghe lén điện thoại

Một vụ bê bối an ninh nghiêm trọng đang gây chấn động Indonesia khi ba sĩ quan cảnh sát cấp cao, trong đó có người vừa được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Tổng thống Prabowo Subianto, bị bắt giữ vì cáo buộc tổ chức nghe lén điện thoại trái phép trên diện rộng. Đáng chú ý, các mục tiêu bị theo dõi được cho là bao gồm chính Tổng thống, nhiều quan chức cấp cao, chính trị gia, nhà báo và doanh nhân.

Bộ trưởng Điều phối Pháp luật, Nhân quyền, Nhập cư và Cải huấn của Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, phát biểu trong một cuộc họp báo liên quan đến cáo buộc nghe lén điện thoại bất hợp pháp của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại Jakarta, Indonesia, ngày 3 tháng 11 năm 2026 (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters ngày 4/11/2026, nhà chức trách Indonesia xác nhận ba sĩ quan cảnh sát cấp cao đang bị điều tra vì nghi vấn thực hiện hoạt động nghe lén điện thoại trái phép trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2026. Trong số những người bị bắt có Listyo Sigit Prabowo, người vừa được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Tổng thống vào tháng trước. Đáng chú ý, ông Listyo không có quan hệ họ hàng với Tổng thống Prabowo Subianto.

Theo thông tin từ cảnh sát, các nghi phạm bị cáo buộc sử dụng hoạt động nghe lén nhằm theo dõi số điện thoại của nhiều nhân vật quan trọng trong chính phủ và xã hội Indonesia. Danh sách mục tiêu được cho là bao gồm Tổng thống, các quan chức nhà nước, lãnh đạo tổ chức quần chúng, nhân vật chính trị, đại diện truyền thông, tổ chức phi chính phủ và giới doanh nhân.

Asep Safrudin, người đứng đầu đơn vị điều tra tội phạm của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết các nghi phạm đã tiến hành hoạt động nghe lén mà không có yêu cầu chính thức từ cơ quan điều tra, cũng không xuất phát từ bất kỳ báo cáo cảnh sát hay quy trình thực thi pháp luật nào.

Truyền thông địa phương xác định hai nghi phạm còn lại là Ahrie Sonta Nasution, trưởng bộ phận pháp lý của Cảnh sát Quốc gia, và Eko Hadi Santoso, một sĩ quan cấp cao tại học viện đào tạo cảnh sát quốc gia. Tuy nhiên, cảnh sát mới chỉ công bố tên viết tắt của những người liên quan. Reuters cho biết chưa thể liên hệ với các nghi phạm hoặc luật sư của họ để ghi nhận phản hồi.

Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi cơ quan điều tra phát hiện các nghi phạm bị cáo buộc đã tìm cách xóa những bản ghi âm nghe lén vào tháng trước nhằm tránh để lại dấu vết. Theo ông Asep, một số số điện thoại đã được nhập vào Hệ thống Quản lý Nghe lén Hợp pháp, dù hoạt động này không được thực hiện theo bất kỳ thủ tục pháp lý nào.

Cảnh sát đã thẩm vấn tổng cộng 13 người và đang tiếp tục xác minh liệu có thêm cá nhân nào tham gia vào đường dây này hay không. Các nghi phạm bị cáo buộc vi phạm những quy định liên quan đến nghe lén trái phép, truy cập trái phép hệ thống điện tử và xóa dữ liệu điện tử. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với mức án tù tối đa lần lượt là 10 năm, 6 năm và 8 năm.

Trước những diễn biến gây chú ý, Bộ trưởng Điều phối Pháp luật, Nhân quyền, Nhập cư và Cải huấn Indonesia Yusril Ihza Mahendra cho biết Tổng thống Prabowo Subianto đã được thông báo về vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chính phủ vẫn chưa xác định được động cơ của các nghi phạm cũng như tìm thấy bằng chứng cho thấy hành vi nghe lén có liên quan đến âm mưu phản quốc.

Ông Yusril nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn ban đầu. Theo thông tin được công bố, hoạt động nghe lén được cho là bắt đầu từ năm 2025, khoảng hai tháng sau khi ông Prabowo nhậm chức, và kéo dài cho đến năm 2026.

Văn phòng Tổng thống Indonesia hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc khi được Reuters liên hệ.

Vụ bê bối nghe lén xuất hiện trong thời điểm Tổng thống Prabowo Subianto đang phải đối mặt với hàng loạt sức ép về chính trị và kinh tế. Trước đó, các cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo Indonesia có dấu hiệu suy giảm do sự bất mãn của người dân đối với một số chính sách của chính phủ.

Không chỉ vậy, Indonesia còn đang chật vật khôi phục niềm tin của giới đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc mạnh, đồng nội tệ chịu áp lực mất giá và xuất hiện những cảnh báo liên quan đến khả năng MSCI hạ xếp hạng thị trường chứng khoán nước này.

Trong bối cảnh đó, việc những người bị cáo buộc liên quan đến hoạt động nghe lén trái phép lại có cả một nhân vật vừa được bổ nhiệm vào vị trí Chánh văn phòng Tổng thống khiến vụ việc càng thu hút sự quan tâm của dư luận. Đây không chỉ là vấn đề liên quan đến an ninh cá nhân của nhà lãnh đạo Indonesia mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về hoạt động giám sát, quản lý dữ liệu và trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Những thông tin về động cơ, phạm vi hoạt động cũng như khả năng có thêm cá nhân liên quan vẫn chưa được làm rõ. Kết quả cuối cùng của vụ việc được dự đoán sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với niềm tin của công chúng vào bộ máy an ninh và chính quyền Tổng thống Prabowo Subianto.