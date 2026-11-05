Indonesia bắt 3 nghi phạm nghe lén điện thoại của Tổng thống Prabowo

Người đứng đầu Cơ quan Điều tra hình sự Cảnh sát Quốc gia Indonesia, ông Asep Safrudin phát biểu trong cuộc họp báo về vụ nghe lén điện thoại của Tổng thống Prabowo Subianto ngày 3-11-2026

Ngày 3-11, ông Asep Safrudin, quan chức phụ trách Cơ quan Điều tra hình sự của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết 3 nghi phạm có tên viết tắt LSP, ASN và EH.

Những người này bị điều tra vì nghi nghe lén số điện thoại của Tổng thống Indonesia mà không có căn cứ pháp lý, cũng như không thuộc bất kỳ quy trình điều tra hợp pháp nào.

Ngoài Tổng thống Prabowo Subianto, các nạn nhân được cho là còn có quan chức chính phủ, chính trị gia, nhà báo, đại diện tổ chức phi chính phủ và giới doanh nhân.

Vụ việc bị phát hiện sau khi một sĩ quan cảnh sát trình báo hành vi nghi vấn vào ngày 30-10.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã lấy lời khai của 10 nhân chứng và 3 chuyên gia, đồng thời thu giữ 11 điện thoại di động, 1 máy tính bảng iPad cùng 4 thiết bị lưu trữ USB để phục vụ giám định.

Nếu bị kết tội, các nghi phạm có thể đối mặt mức án lên tới 10 năm tù.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề pháp luật Indonesia Yusril Ihza Mahendra cho biết nghi phạm có tên viết tắt LSP là một tướng cảnh sát đương chức, còn 2 người khác đều là sĩ quan cảnh sát cấp cao. Một người thứ tư cũng đang bị thẩm vấn.

Truyền thông Indonesia cho rằng LSP có thể là ông Listyo Sigit Prabowo, cựu Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia và hiện giữ một chức vụ cấp cao trong chính quyền.

Tuy nhiên, nhà chức trách mới chỉ công bố chữ viết tắt của các nghi phạm và chưa chính thức xác nhận đầy đủ danh tính. Ông Listyo Sigit Prabowo không có quan hệ họ hàng với Tổng thống Prabowo Subianto.

Bộ trưởng Yusril Ihza Mahendra cho biết, nội dung bị thu thập, động cơ nghe lén cũng như mục đích sử dụng thông tin vẫn đang được làm rõ do cuộc điều tra mới ở giai đoạn đầu.

Theo SCMP