Indonesia bắt 3 lãnh đạo công ty liên quan vụ chìm tàu trên biển Java

Điều trị cho nạn nhân vụ chìm tàu khách tại Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan, Indonesia, ngày 13/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 8/10, cảnh sát Indonesia thông báo đã bắt giữ 3 lãnh đạo của công ty sở hữu và vận hành tàu chở khách Virgo Transport 8, con tàu bị chìm trên biển Java hồi tháng trước khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Theo người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia, 3 người trên bị xác định là nghi phạm với cáo buộc liên quan đến hành vi sơ suất dẫn đến vụ tai nạn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy có dấu hiệu sơ suất, đồng phạm cũng như hỗ trợ và tiếp tay liên quan đến vụ chìm tàu.

Tàu Virgo Transport 8 chở 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn khi mất liên lạc sau khi rời thành phố Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia trên đảo Java, để đến đảo Borneo.

Sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ thuyền trưởng. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 108 người sống sót, trong khi hơn 80 người được xác nhận đã thiệt mạng. Hàng chục người vẫn đang được xác định là mất tích khi công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai.

Vụ việc một lần nữa thu hút sự chú ý đến vấn đề an toàn đường thủy tại Indonesia, quốc gia quần đảo với hơn 17.000 đảo và phụ thuộc nhiều vào hệ thống vận tải bằng đường biển phục vụ đi lại hằng ngày cũng như du lịch.

Các vụ tai nạn hàng hải xảy ra tương đối thường xuyên tại nước này, trong đó điều kiện an toàn chưa bảo đảm và thời tiết diễn biến khó lường thường được xác định là những yếu tố liên quan./.