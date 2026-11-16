Indonesia bảo vệ danh hiệu UNESCO, nâng yêu cầu bảo tồn 5 công viên địa chất

Hồ miệng núi lửa Ijen là hồ axit lớn nhất và có nồng độ axit sulfuric cao nhất thế giới với màu xanh ngọc bích đặc trưng. Ảnh: Đỗ Quyên - PV TTXVN tại Indonesia

Núi lửa Ijen là điểm du lịch nổi tiếng tại Indonesia. Ảnh: Đỗ Quyên - PV TTXVN tại Indonesia

Bãi đá nổi tiếng tại Belitong thu thút nhiều du khách. Ảnh: Đỗ Quyên - PV TTXVN tại Indonesia

Một góc Belitong, một trong 5 công viên địa chất của Indonesia. Ảnh: Đỗ Quyên - PV TTXVN tại Indonesia

Raja Ampat là quần đảo gồm khoảng 1.500 hòn đảo, với những tầng đá cổ nhất có niên đại khoảng 439–360 triệu năm. Ảnh: Đỗ Quyên - PV TTXVN tại Indonesia