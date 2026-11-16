Indonesia bảo vệ danh hiệu UNESCO, nâng yêu cầu bảo tồn 5 công viên địa chất
Indonesia đang triển khai các biện pháp bảo tồn và nâng cao chất lượng quản lý 5 công viên địa chất gồm Belitong, Merangin Jambi, Ijen, Raja Ampat và Maros-Pangkep nhằm duy trì danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO (UGGp), đồng thời khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và phát triển kinh tế cộng đồng.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/indonesia-bao-ve-danh-hieu-unesco-nang-yeu-cau-bao-ton-5-cong-vien-dia-chat-20261116140657507.htm