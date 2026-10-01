Indonesia 7-1 Bangladesh: Kịch bản điên rồ

87': Kịch bản điên rồ: Malaysia có bàn thắng thứ 5, qua đó chiếm lại ngôi đầu với hiệu số tốt hơn (8 so với 7).

84': Romeny ăn mừng hụt: Số 10 của Indonesia đưa được bóng vào lưới Bangladesh nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

77': Malaysia cân bằng hiệu số với Indonesia: Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Paulo Josue giúp Malaysia cân bằng hiệu số với Indonesia (7) nhưng vẫn xếp sau do ghi ít bàn hơn (7 so với 8). Chỉ cần thêm một bàn, ngôi đầu bảng A sẽ trở lại với Malaysia.

63': Malaysia thắp lại hy vọng bằng bàn thắng thứ 3 vào lưới Singapore. "Hổ Mã Lai" có hiệu số 6, trong khi Indonesia là 7. Tuy nhiên, Indonesia đã có 8 bàn thắng, nhiều hơn 2 so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Cục diện cuộc đua vào chung kết: Indonesia từ thế bám đuổi đã xây chắc ngôi đầu với 7 điểm cùng hiệu số 7. Malaysia cần ghi thêm 3 bàn mới có thể đòi lại ngôi đầu bảng A.

45+1': Indonesia có bàn thứ 6: Từ quả phạt góc bên cánh phải, Justin Hubner bật cao, tung cú dứt điểm khiến thủ môn đội khách đứng bất động. Chủ nhà càng chơi càng hay, trong khi Bangladesh mất phương hướng và chỉ chờ tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên để tránh nhận thêm bàn thua. Ảnh: Minh Chiến.

42': Indonesia dẫn 4 bàn: Sau 3 bàn thắng bằng chân, Baker tận dụng chiều cao 1,96 m để đánh đầu tung lưới Bangladesh, qua đó giúp Indonesia củng cố ngôi đầu bảng A.

38': Bàn thắng liên tiếp: Trong thế trận lấn lướt, Indonesia bất ngờ thủng lưới bởi pha xử lý không an toàn của thủ thành Audero. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, chủ nhà nhanh chóng tái lập cách biệt 3 bàn. Mitchell Baker hoàn tất hat-trick với điểm chạm chuẩn xác từ cự ly gần.

32': Indonesia ghi bàn thứ 3: "Garuda" thêm một lần làm tung mành lưới của Bangladesh, sau cú sút chéo góc đầy quyết đoán của số 5, Ridho.

20': Indonesia ghi bàn thứ hai: Mitchell Baker tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng vào lưới Bangladesh sau một pha bóng lộn xộn. "Garuda" đã cân bằng cả về điểm số và hiệu số trước Malaysia.

Chỉ ít phút sau, tin không vui lại đến với CĐV Indonesia, khi Malaysia đã có bàn thứ 2 vào lưới Singapore, qua đó chiếm lại ngôi đầu bảng A với hiệu số tốt hơn.

15': Indonesia cầm bóng 64%, tổ chức tấn công đa dạng từ cả hai biên lẫn trung lộ. Ngay cả trung vệ Justin Hubner cũng thường xuyên có mặt trên phần sân của Bangladesh. Ảnh: Minh Chiến.

11': Indonesia ghi bàn: Mitchell Baker, tiền đạo cao gần 2 m của Indonesia có pha đá nối chuẩn xác từ đường căng ngang bên cánh phải, đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Indonesia cần ghi thêm tối thiểu 2 bàn để chiếm ngôi đầu từ tay đối thủ.

9': Malaysia chỉ cần ít phút để xuyên thủng mành lưới Singapore, qua đó nâng điểm thành 7 và hiệu số 4, trong khi Indonesia có 5 điểm, hiệu số vẫn là 2.

19h30': Trận đấu bắt đầu. Indonesia trong trang phục màu đỏ giao bóng trước.

Cục diện bảng xếp hạng: Tại bảng A, Indonesia xếp sau Malaysia do có cùng 4 điểm nhưng hiệu số thấp hơn (2 so với 3). Giới chuyên môn đánh giá chủ nhà có cơ hội đi tiếp cao hơn, do chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng. Do Indonesia và Malaysia hòa 0-0, yếu tố được xét đến sau điểm sẽ là hiệu số.

Đội đứng đầu bảng A sẽ vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup Division I gặp Thái Lan.

19h05': Danh sách cầu thủ ra sân của Bangladesh: Hasan (thủ môn), Ahmed, Kazi, Zidane, Uddin, Kings Hossain, Bhuyan, Choudhury, Itofusa, Shome, Emon.

Sự chú ý được dành cho Hamza Choudhury, cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh cho Sheffield. Hậu vệ này được định giá đến 4 triệu euro.

19h: Danh sách cầu thủ ra sân của Indonesia: Chủ nhà tung vào sân đội hình mạnh với 6 trên 11 cái tên đang thi đấu tại châu Âu. Mitchell Lee Baker, Ole Romeny được kỳ vọng giúp "Garuda" sớm tìm được bàn thắng vào lưới đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Indonesia bước vào lượt cuối bảng A trong tình thế không còn nhiều chỗ để tính toán. Thầy trò HLV John Herdman có 4 điểm sau hai trận, bằng Malaysia nhưng đứng sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Malaysia hiện có hiệu số +3 sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh và trận hòa 0-0 với Indonesia. Đội chủ nhà có hiệu số +2, nhờ thắng Singapore 2-0 trước khi chia điểm với Malaysia. Singapore đứng ngay phía sau với 3 điểm, vì vậy cả ba đội vẫn còn khả năng vào chung kết.

Indonesia gặp Bangladesh lúc 19h30 ngày 1/10 tại Gelora Bung Karno, cùng thời điểm Malaysia đối đầu Singapore ở Bandung. Chỉ đội đứng đầu bảng A giành quyền vào chung kết, khiến hai trận đấu trở thành cuộc đua song song về điểm số lẫn hiệu số.

Indonesia phải tấn công

Herdman không giấu kế hoạch trước trận. HLV người Anh muốn Indonesia hướng tới việc ghi nhiều bàn thay vì quá bận tâm đến chuyện bảo vệ tỷ số.

“Nếu tôi là một cầu thủ trong phòng thay đồ lúc này, tôi sẽ muốn ghi càng nhiều bàn càng tốt”, Herdman nói sau buổi tập hôm 30/9. Ông tin Indonesia có đủ chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ nếu duy trì được cường độ từng thể hiện trước Malaysia.

Áp lực lớn nhất nằm ở chỗ Indonesia không hoàn toàn tự quyết bằng một chiến thắng tối thiểu. Nếu Malaysia cũng đánh bại Singapore, hiệu số có thể quyết định đội đứng đầu. Vì thế, Garuda cần tạo khoảng cách càng lớn càng tốt trước Bangladesh.

Bài toán của Herdman còn khó hơn khi Thom Haye vắng mặt vì thẻ đỏ ở trận gặp Malaysia. Indonesia phải chơi thiếu người từ phút 38 nhưng vẫn bảo toàn tỷ số 0-0, với Maarten Paes cùng hàng thủ trải qua một trận đấu vất vả.

Sự vắng mặt của Haye ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng luân chuyển bóng ở trung tuyến. Herdman có thể phải điều chỉnh bằng Nathan Tjoe-A-On hoặc sử dụng Ole Romeny ở vị trí thấp hơn, trong khi Rayhan Hannan và Egy Maulana Vikri cũng được tính tới nhằm tăng sức tấn công.

Garuda cần cải thiện khả năng tấn công sau trận hòa 0-0 với Malaysia ở lượt đấu trước.

Điểm Indonesia cần cải thiện không chỉ nằm ở số lượng cầu thủ tấn công. Trước Malaysia, Garuda cho thấy khả năng chịu sức ép tốt nhưng chưa tạo ra đủ những pha xử lý quyết đoán ở phần sân đối phương.

Bangladesh vì thế sẽ là bài kiểm tra khác. Indonesia nhiều khả năng phải cầm bóng, chủ động phá một hệ thống phòng ngự thấp và giải quyết trận đấu thay vì chờ khoảng trống từ đối thủ.

Bangladesh không còn gì để mất

Trên giấy tờ, chênh lệch giữa hai đội khá rõ. Indonesia đứng trên Bangladesh 65 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi đoàn quân của HLV Thomas Dooley đã thua cả hai trận tại giải: 0-3 trước Malaysia và 0-1 trước Singapore.

Dooley thừa nhận khoảng cách về nguồn cầu thủ là vấn đề lớn. Theo ông, Indonesia có lực lượng rộng hơn nhiều, trong đó ngày càng nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở Đức, Hà Lan và Italy. Bangladesh có lượng người hâm mộ đông nhưng số cầu thủ đạt trình độ quốc tế vẫn hạn chế.

Dù vậy, Bangladesh không hoàn toàn vô hại. Họ chơi tốt hơn đáng kể trong trận gặp Singapore và chỉ thua 0-1. Hamza Choudhury cùng đội trưởng Jamal Bhuyan mang lại kinh nghiệm ở trung tuyến, còn việc đã hết cơ hội đi tiếp có thể giúp đội bóng Nam Á nhập cuộc với ít áp lực hơn.

John Herdman muốn Indonesia ghi càng nhiều bàn càng tốt trong bối cảnh hiệu số có thể quyết định ngôi đầu bảng.

Dooley cũng xác định FIFA ASEAN Cup là bước chuẩn bị cho SAFF Championship diễn ra tại Dhaka vào tháng 11. Vì vậy, Bangladesh không còn mục tiêu về thứ hạng nhưng vẫn cần một màn trình diễn tốt trước chủ nhà để kiểm tra khả năng cạnh tranh với một đối thủ mạnh hơn.

Đó cũng là cái bẫy Indonesia phải tránh. Nếu quá nóng vội trong cuộc đua bàn thắng, đội chủ nhà có thể để lộ khoảng trống cho Bangladesh phản công. Một bàn thua sẽ khiến nhiệm vụ về hiệu số trở nên khó hơn.

Indonesia vẫn vượt trội về lực lượng, sân nhà và động lực. Nhưng trận đấu tối 1/10 không đơn giản chỉ là câu chuyện thắng hay thua.

Garuda cần thắng đủ thuyết phục để không phải hối tiếc khi nhìn sang kết quả Malaysia - Singapore. Với Herdman, 90 phút trước Bangladesh vì thế vừa là trận đấu phải thắng, vừa là cuộc đua với bảng tỷ số ở một sân vận động khác.