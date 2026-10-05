Indonesia 0-0 Thái Lan: Chanathip bỏ lỡ cơ hội

55': 10 phút đầu hiệp hai, đôi bên vẫn giằng co ở hai đầu sân. Thái Lan cầm bóng vượt trội (74%) nhưng lại thiếu đi sự chính xác ở những nhịp xử lý quyết định.

45': Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, hai đội vẫn cống hiến cho người hâm mộ màn trình diễn có chất lượng chuyên môn cao cùng những pha va chạm nảy lửa.

Indonesia tạo thế trận nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 68% và 7 cú sút. Ở chiều ngược lại, Thái Lan chơi rình rập và cũng nhiều lần khiến hàng thủ chủ nhà bị đặt vào tình trạng báo động. Ảnh: Minh Chiến.

32': Một mình Baker khuấy đảo hàng thủ Thái Lan, trước khi trả ngược cho ngôi sao đang khoác áo Lille, Verdonk tung cú sút chệc khung thành. Indonesia tạo ra số cơ hội gấp đôi (6 so với 3) nhưng Thái Lan vẫn chơi đầy kiên cường và sẵn sàng trừng phạt "Garuda" bằng những pha chuyển trạng thái đầy tốc độ.

23': Indonesia mải mê tấn công và suýt trả giá. Justin Hubner không còn lựa chọn ngoài việc phạm lỗi để ngăn Teerasak thoát xuống, đối mặt thủ môn. May mắn cho đội chủ nhà khi số 23 chỉ phải nhận thẻ vàng.

17': Thái Lan lép vế, chỉ cầm bóng 26% nhưng vẫn có cơ hội ngon ăn. Chanathip bắt volley ở vị trí khá thuận lợi nhưng bóng lại đi vọt xà. Ngay lập tức, chủ nhà đáp trả bằng pha áp sát khung thành của Romeny. Cú chạm bóng của số 10 cũng không trúng đích. Ảnh: Minh Chiến.

8': Indonesia nhập cuộc đầy tự tin trước sự cổ vũ của khán giả nhà và chỉ cần ít phút để tạo ra cơ hội đầu tiên. Số 8 Vickery xâm nhập vùng cấm trước khi tung cú sút căng khiến thủ thành Anuin mất hai nhịp mới có thể làm chủ tình hình. Không lâu sau, Anuin lại phải vất vả đổ người, cản cú sút chìm đầy hiểm hóc của Lee Baker.

20h: Trận chung kết FIFA ASEAN Cup đầu tiên trong lịch sử bắt đầu. Chủ nhà Indonesia trong trang phục màu đỏ giao bóng.

19h15': Danh sách cầu thủ ra sân của Indonesia: "Garuda" tung vào sân đội hình mạnh, trong đó có 9 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và có đến 7 cái tên đang khoác áo các CLB tại châu Âu.

18h55': Danh sách cầu thủ ra sân của Thái Lan: Anuin, Bihr, Sayriya, Yooyen, Khamyok, Jaided, Mickelson, Poeiphimai, Kaman, Songkrasin, Bureerat.

Sau khi cho gần như đội chính nghỉ ngơi ở lượt trận cuối vòng bảng gặp Philippines, Thái Lan có lực lượng mạnh nhất cho màn so tài quyết định với Indonesia.

"Voi chiến" nhiều khả năng vẫn ra sân với sơ đồ 5-3-2 với Chanathip, Jaide thi đấu cao nhất. Phía sau là bộ ba tiền vệ có khả năng thoát pressing, tạo đột biến cao gồm Yooyen, Peeradol và Khamyok.

20h ngày 5/10, Indonesia gặp Thái Lan trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Toàn bộ 67.000 vé đã được bán hết, biến trận tranh chức vô địch đầu tiên của giải thành một trong những sự kiện bóng đá lớn nhất khu vực năm nay.

Indonesia đi tới trận cuối cùng theo cách khá chật vật. Sau khi thắng Singapore 2-0, thầy trò John Herdman hòa Malaysia 0-0 trong trận phải chơi thiếu người từ phút 37 vì chiếc thẻ đỏ của Thom Haye. Đến lượt cuối, họ buộc phải săn bàn trước Bangladesh và thắng 9-2, qua đó vượt Malaysia nhờ số bàn thắng để giành ngôi đầu bảng A. Indonesia cũng kết thúc vòng bảng với 11 bàn, nhiều nhất giải.

Thái Lan lại có hành trình nhẹ nhàng hơn. Họ thắng Pakistan 4-0, sau đó đánh bại Việt Nam 2-0 để giành vé chung kết sớm một lượt. Thất bại 1-2 trước Philippines ở trận cuối không phản ánh đầy đủ sức mạnh của đội bóng này, bởi HLV Anthony Hudson thay tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát. Các trụ cột được nghỉ sẽ trở lại ở Jakarta.

Lợi thế lớn của Indonesia

Indonesia có điều mà không đội nào khác ở giải này sở hữu: một Gelora Bung Karno chật kín khán giả.

John Herdman coi đây là cơ hội để Indonesia chấm dứt chuỗi kết quả không tốt trước Thái Lan và giành chiếc cúp đầu tiên của FIFA ASEAN Cup. Nhà cầm quân người Anh thừa nhận lịch sử đối đầu nghiêng về đối thủ, nhưng cho rằng thế hệ hiện tại đủ khả năng thay đổi điều đó.

Indonesia cũng nhận tin tích cực về lực lượng. Thom Haye đã hoàn thành án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trước Malaysia và có thể trở lại. Sự hiện diện của tiền vệ này quan trọng bởi Indonesia cần một người đủ khả năng giữ nhịp trước tuyến giữa rất giàu kinh nghiệm của Thái Lan.

Kevin Diks cũng xác nhận đạt 100% thể trạng dù từng gặp vấn đề sau lịch thi đấu dày. Ngược lại, khả năng ra sân của Ole Romeny vẫn chưa chắc chắn. Herdman thừa nhận ông chưa thể xác nhận tiền đạo này có đủ sức đá chung kết hay không.

Indonesia ghi 11 bàn ở vòng bảng, song hàng thủ vẫn để lộ khoảng trống trong chiến thắng 9-2 trước Bangladesh.

Trong tay Herdman còn những cầu thủ như Calvin Verdonk, Justin Hubner hay Maarten Paes. So với nhiều thế hệ Indonesia trước đây, đội hình hiện tại có thể hình, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu tốt hơn. Chính Chanathip Songkrasin cũng thừa nhận Indonesia đã thay đổi đáng kể, đặc biệt về chất lượng cầu thủ, thể chất và kỹ thuật.

Tuy nhiên, trận hòa Malaysia cho thấy Indonesia vẫn gặp khó khi phải điều khiển một trận đấu chặt chẽ. Chiến thắng 9-2 trước Bangladesh tạo hưng phấn, nhưng cũng che đi thực tế rằng hàng thủ chủ nhà để thủng lưới hai lần trước đối thủ yếu hơn khá nhiều.

Gặp Thái Lan, những sai sót như vậy khó được sửa chữa bằng số lượng cơ hội.

Thái Lan có thứ Indonesia vẫn đang tìm kiếm

Điểm mạnh lớn nhất của Thái Lan không nằm ở một cá nhân, mà ở sự quen thuộc với những trận cầu lớn trong khu vực.

Sarach Yooyen là ví dụ. Tiền vệ kỳ cựu mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Việt Nam bằng cú sút xa đẹp mắt, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong cách Thái Lan kiểm soát khu trung tuyến. FIFA cũng xem cuộc đấu giữa Sarach và Calvin Verdonk là một trong những điểm đáng chú ý của chung kết.

Phía trên Sarach còn có Chanathip. Tiền vệ 32 tuổi hiểu rất rõ Indonesia và cũng không giấu quyết tâm thắng trận. Lần gần nhất Chanathip trực tiếp gặp Indonesia là chung kết AFF Cup 2020, khi Thái Lan thắng với tổng tỷ số 6-2. Anh cho rằng một chiến thắng lần này còn có giá trị tâm lý trước khi hai đội gặp lại tại Asian Cup 2027.

Chanathip và Sarach Yooyen tiếp tục là những mắt xích quan trọng trong cách Thái Lan kiểm soát thế trận và tạo khác biệt ở các trận lớn.

Thái Lan cũng có lợi thế về thể lực của nhóm trụ cột. Hudson chủ động chấp nhận rủi ro ở trận Philippines để xoay vòng gần như toàn bộ đội hình. Ông khẳng định nếu được lựa chọn lại, vẫn sẽ làm như vậy bởi mục tiêu là đưa những cầu thủ quan trọng vào chung kết với trạng thái tốt nhất.

Một chi tiết khác khiến trận đấu thú vị nằm trên ghế huấn luyện. Herdman và Hudson không xa lạ với nhau. Khi Herdman dẫn dắt Canada, Hudson từng là trợ lý tuyển Mỹ và nhiều lần chuẩn bị đối đầu với đội bóng của HLV người Anh. Herdman thừa nhận đối thủ hiểu khá rõ cách mình tổ chức đội bóng.

Vì thế, chung kết khó chỉ là cuộc so tài giữa sức trẻ Indonesia và kinh nghiệm Thái Lan. Đây còn là trận đấu của hai đội có khả năng thay đổi cách chơi trong từng thời điểm.

Indonesia nhiều khả năng muốn tận dụng sức ép từ khán đài, tốc độ ở hai biên và khả năng tranh chấp để đẩy Thái Lan vào thế chống đỡ ngay từ đầu. Nhưng nếu không ghi bàn sớm, sự nóng vội có thể trở thành vấn đề. Thái Lan đã cho thấy trước Việt Nam rằng họ không cần kiểm soát bóng áp đảo để định đoạt trận đấu.

Indonesia muốn chiếc cúp để chứng minh thế hệ hiện tại đủ sức thay đổi trật tự Đông Nam Á. Thái Lan lại muốn khẳng định chiến thắng trước Việt Nam và tấm vé chung kết không phải kết quả nhất thời.

Sau 90 phút ở Gelora Bung Karno, FIFA ASEAN Cup sẽ có nhà vô địch đầu tiên. Và với Indonesia, đây cũng là cơ hội tốt nhất trong nhiều năm để trả lời câu hỏi họ đã thực sự vượt qua Thái Lan hay chưa.