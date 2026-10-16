Inde Navarrette tiết lộ về phần tiếp theo của Obsession

Inde Navarrette đang trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhờ vai diễn Nikki trong Obsession. Không chỉ trang phục hóa trang lấy cảm hứng từ nhân vật xuất hiện tại các cửa hàng Spirit Halloween, một phiên bản Nikki mang tên “Freaky Nikki” còn được đưa vào sự kiện Halloween Horror Nights tại Universal Studios. Nhiều mô hình sưu tầm và sản phẩm do người hâm mộ sáng tạo cũng được rao bán trên Etsy.

Inde Navarrette gây chú ý với vai Nikki trong phim kinh dị Obsession, tác phẩm tạo nên hiện tượng phòng vé năm 2026.

Trước năm nay, Navarrette chủ yếu được biết đến qua các bộ phim như Superman & Lois và 13 Reasons Why. Vì vậy, sự nổi tiếng tăng vọt sau Obsession khiến nữ diễn viên vẫn chưa hết bất ngờ. “Tôi đang đón nhận mọi chuyện từng ngày và cùng gia đình trải qua hành trình này, bởi tất cả chúng tôi đều đang trải nghiệm những điều mới mẻ”, cô chia sẻ với Gold Derby. Navarrette kể rằng trước đây, cô thường mua những mô hình nhân vật anime cho em trai. Giờ đây, khi Nikki có phiên bản Funko Pop!, nữ diễn viên cảm thấy vô cùng thú vị, dù bản thân vẫn chưa sở hữu món đồ này.

Sức hút của Obsession cũng vượt xa dự đoán ban đầu. Ra rạp từ tháng 5, bộ phim của đạo diễn Curry Barker kể về Bear (Michael Johnston), một người đàn ông cô đơn sử dụng món đồ chơi One Wish Willow có phép thuật để giành lấy tình cảm của người mình thầm yêu. Quyết định này dẫn đến những hậu quả đáng sợ. Với kinh phí chỉ khoảng 750.000 USD, Obsession ghi nhận đã thu về hơn 520 triệu USD trên toàn cầu, trở thành một trong những bộ phim có thành tích nổi bật trong năm. Thành công phòng vé cũng đưa tác phẩm từ hiện tượng văn hóa đại chúng tiến vào cuộc đua giải thưởng, khi Focus Features triển khai chiến dịch vận động Oscar.

Inde Navarrette hiện được xem là một ứng viên tiềm năng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Trong bảng dự đoán mới nhất của Gold Derby tại thời điểm cuộc phỏng vấn, cô đứng thứ hai. Đáng chú ý, chiến dịch vận động này còn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ phim kinh dị. Nhìn lại cơ duyên tham gia Obsession, Navarrette cho biết cô chủ động đề nghị ê-kíp tìm kiếm những vai diễn khác biệt, kể cả các nhân vật có phần kỳ quái. Khi nhận được kịch bản, nữ diễn viên thừa nhận mình bất ngờ trước mức độ khác thường của câu chuyện.

“Tôi đọc kịch bản và có cảm giác ngay rằng mình biết phải thể hiện nhân vật này như thế nào. Dù bộ phim thành công hay không, tôi vẫn muốn tạo ra một tác phẩm để mọi người thấy rằng tôi có thể làm được nhiều hơn những gì họ từng biết”, cô nói. Navarrette xem việc hóa thân thành Nikki là cơ hội thử sức với một vai diễn có nhiều lớp tâm lý. Theo nữ diễn viên, mất kiểm soát là trải nghiệm rất con người, dù hoàn cảnh trong phim được đẩy đến mức cực đoan. Cô cho biết mình phải thể hiện nhiều trạng thái khác nhau, gần như đảm nhận nhiều phiên bản nhân vật trong cùng một tác phẩm.

Inde Navarrette cho biết cô sẵn sàng trở lại với nhân vật Nikki nếu Obsession có phần tiếp theo với câu chuyện phù hợp.

Một chi tiết khác khiến khán giả tò mò là chiếc sandwich được làm từ thịt mèo trong phim. Navarrette tiết lộ nguyên liệu thực tế là thịt gà tây được nhuộm màu. Chiếc sandwich mà Michael Johnston cắn trong cảnh quay không phải món ăn được tạo hình bằng nhiều loại thịt khác nhau, nhưng ê-kíp đã dành thời gian chuẩn bị đạo cụ để tạo cảm giác rùng rợn trên màn ảnh. Khi được hỏi liệu Nikki có thể trở lại trong phần tiếp theo hay không, Navarrette không loại trừ khả năng này. Cô cho biết mình yêu nhân vật và sẵn sàng cân nhắc nếu câu chuyện phù hợp, Curry Barker tiếp tục tham gia và các điều kiện sáng tạo đều thuận lợi.

Nữ diễn viên cũng nhắc đến khả năng Nikki phải đối mặt với hậu quả từ những hành động của mình. Trước đó, cô từng cho biết bộ phim tiếp theo của Barker có thể đề cập đến số phận nhân vật thông qua một bản tin về người phụ nữ bị buộc tội giết ba người. Tuy nhiên, khả năng phát triển riêng câu chuyện của Nikki vẫn chưa được xác nhận. Sự thành công của Obsession cũng đưa Navarrette đến gần hơn với cuộc đua Oscar, điều mà cô chưa từng nghĩ tới khi mới đọc kịch bản. Nữ diễn viên dành nhiều lời cảm ơn cho người hâm mộ, những người khởi xướng và duy trì cuộc thảo luận về khả năng cô được đề cử.

Navarrette cho biết Focus Features đã góp phần tạo đà cho bộ phim sau khi mua quyền phát hành tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF). Tuy nhiên, việc tác phẩm tiếp tục thu hút sự chú ý trong những tuần chiếu tiếp theo, đặc biệt từ cộng đồng yêu thích phim kinh dị, là yếu tố giúp sức nóng lan rộng. “Tôi vô cùng biết ơn họ, bởi chính người hâm mộ đã bắt đầu cuộc thảo luận và tiếp tục giữ cho nó không ngừng phát triển”, cô chia sẻ.

Với thành công của Obsession, cơ hội gia nhập X-Men và vai trò mới trong The Waffle House Index, Inde Navarrette đang bước vào giai đoạn đáng chú ý của sự nghiệp. Dù kết quả cuộc đua Oscar vẫn còn ở phía trước, nữ diễn viên khẳng định cô trân trọng những gì đang diễn ra và xem đây là một cột mốc đặc biệt, bất kể sức nóng của bộ phim kéo dài bao lâu.