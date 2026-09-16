Incomex trả lại toàn bộ vốn góp dự án Vĩnh Tuy cho công ty con BIM Group

CTCP Xây dựng Sông Hồng (Incomex, mã: ICG) vừa qua đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 sau kiểm toán, với doanh thu thuần 3,6 tỷ đồng và lãi sau thuế 3,2 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 4 tỷ đồng).

Doanh nghiệp cho biết, kết quả này đến từ việc dự án Vĩnh Tuy đang trong giai đoạn bán hàng và thu tiền theo tiến độ, giúp tạo nguồn tiền ổn định cho công ty.

Bên cạnh đó, trong kỳ Incomex đã tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi để thực hiện các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, nhờ đó doanh thu tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ và đóng góp tỷ trọng lớn vào lợi nhuận trong kỳ.

Hiện Incomex đang đẩy mạnh triển khai và khai thác dự án Vĩnh Tuy. Đồng thời, tập trung nguồn lực xây dựng Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, văn phòng cho thuê Xuân La - dự án mà Incomex bắt tay cùng Catalan Land tái khởi động từ tháng 5/2025.

Tại ngày 30/6, tài sản của Incomex là 1.403 tỷ đồng, không nhiều biến động so với đầu năm. Hơn 43% tài sản là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Tồn kho chiếm 464 tỷ đồng, là chi phí ở dang tại dự án Vĩnh Tuy và Xuân La.

Nợ phải trả cuối kỳ là 1.303 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm. Trong đó, khách hàng trả tiền trước dự án Vĩnh Tuy giai đoạn 2 ghi nhận hơn 937 tỷ đồng (đầu năm là 534 tỷ đồng).

Trong kỳ, Incomex đã chuyển lại toàn bộ phần vốn góp hợp tác theo yêu cầu của CTCP Thanh Xuân (đầu năm là 56 tỷ đồng).

Thanh Xuân là công ty con của Tập đoàn BIM Group, đồng thời là chủ đầu tư của dự án Thanh Xuân Valley 160 ha bên hồ Đại Lải (Phú Thọ). Incomex cũng từng hợp tác đầu tư cùng Thanh Xuân tại dự án này.

Được biết, vào tháng 2/2022, Incomex và Thanh Xuân đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư Tổ hợp TTTM, văn phòng, căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy - phần tổ hợp TTTM và văn phòng tầng 1 - 5. Tổng mức đầu tư dự án là 161 tỷ đồng, trong đó Incomex sẽ góp vốn 90 tỷ đồng (khoảng 56%) và Thanh Xuân góp khoảng 71 tỷ đồng (44%), lợi nhuận chia theo tỷ lệ góp vốn.

Thanh Xuân sau đó đã góp đủ 71 tỷ đồng, song đã yêu cầu Incomex tạm thời chuyển lại một phần vốn góp 15 tỷ đồng trong thời gian vốn chưa cần sử dụng. Tính đến 31/12/2025, Incomex còn khoản phải trả cho Thanh Xuân là 56 tỷ đồng.

Khu đất dự án Vĩnh Tuy của Incomex. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Trở lại với Incomex, ở một diễn biến khác, doanh nghiệp này vừa tiến hànhĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 vào ngày 14/8 vừa qua. Đại hội đã thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh; thông qua chủ trương nghiên cứu, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ và các dự án nhà ở, thương mại dịch vụ khác phù hợp với lĩnh vực đầu tư của công ty.

Đáng chú ý, cổ đông Incomex đã thông qua việc điều chỉnh mức đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, ủy quyền cho HĐQT chủ động nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư tại Australia (Úc), dự kiến tổng mức đầu tư không quá 400 tỷ đồng và thực hiện các thủ tục phù hợp với quy định đầu tư ra nước ngoài.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra hồi tháng 4, cổ đông Incomex đã thông qua phương án nghiên cứu đầu tư ở Australia với tổng vốn 150 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm nay của Incomex.