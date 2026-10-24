In ấn giấy tờ giả ở Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ

Điều hành bằng tài khoản ẩn danh

Thông qua công tác phối hợp nghiệp vụ và trinh sát trên không gian mạng, Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá phát hiện nhiều trang Facebook có dấu hiệu nhận làm giấy tờ giả, trong đó tiêu biểu là các trang mang tên “Trung tâm sát hạch lái xe Hoàng Minh”, “Trường Đào tạo lái xe an ninh”, “Lái xe thành công”, “Vàng Anh”... Những trang này sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận người có nhu cầu làm giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ không qua quy trình cấp phát hợp pháp.

Clip hiện trường in ấn giấy tờ giả tại Campuchia

Nhận thấy dấu hiệu hoạt động có tổ chức, Công an phường Hạc Thành đã xác lập chuyên án trinh sát, huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu, xác minh phương thức hoạt động và truy tìm những đối tượng liên quan. Sau hơn một tháng điều tra, Ban chuyên án xác định đường dây có khoảng 15 đối tượng tham gia, sử dụng 37 trang Facebook để quảng cáo, tiếp nhận khách hàng. Hoạt động sản xuất giấy tờ giả được tổ chức tại khu vực Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, sau đó móc nối với các đối tượng trong nước để tiêu thụ.

Đáng chú ý, các đối tượng không hoạt động theo một nhóm đơn lẻ mà phân chia thành nhiều bộ phận với chức năng riêng biệt, gồm nhóm điều hành, nhóm chạy quảng cáo và bán hàng, nhóm xử lý file hồ sơ, nhóm in ấn, nhóm vận chuyển, đóng gói và nhóm theo dõi, tổng hợp dòng tiền… Các bộ phận liên lạc thông qua những nhóm Telegram chung và tài khoản Telegram riêng, dưới sự điều hành của Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1996, trú tại xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng trong đường dây in ấn các loại giấy tờ giả.

Với cách thức tổ chức này, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một hoặc một số công đoạn nhất định, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và nắm thông tin về các mắt xích khác. Những người trực tiếp xử lý hình ảnh, thông tin khách hàng ở trong nước có thể không biết nơi sản xuất thành phẩm; người làm công đoạn in ấn tại Campuchia cũng không trực tiếp giao dịch với khách hàng cuối cùng.

Trung tá Phạm Hồng Anh, Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Hạc Thành, cho biết các đối tượng sử dụng tài khoản ẩn danh, hội nhóm kín trên không gian mạng để điều hành hoạt động phạm pháp. Việc phân chia công đoạn, che giấu danh tính và hạn chế thông tin giữa các thành viên gây nhiều khó khăn cho quá trình xác minh, truy xét.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, để có khách hàng, các đối tượng sử dụng Facebook chạy quảng cáo, hướng đến những người có nhu cầu làm giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ. Sau khi khách hàng liên hệ, chúng trao đổi, thống nhất loại giấy tờ cần làm, thông tin cá nhân và giá cả. Thời gian từ lúc đặt hàng đến khi nhận giấy tờ giả khoảng 7 đến 10 ngày, với mức giá phổ biến từ 900.000 đồng đến 1,3 hoặc 1,4 triệu đồng tùy loại.

Thông tin, hình ảnh của khách hàng được chuyển cho nhóm xử lý dữ liệu. Các đối tượng sử dụng máy tính và phần mềm chỉnh sửa ảnh để ghép ảnh, điền thông tin, tạo file hồ sơ rồi chuyển qua các nhóm Telegram để bộ phận in ấn sản xuất thành phẩm.

Khâu thanh toán cũng được tổ chức nhằm che giấu hoạt động phạm pháp. Các đối tượng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, để người nhận thanh toán tiền khi nhận hàng. Sau đó, tiền được chuyển về các tài khoản do chúng đăng ký với đơn vị vận chuyển. Cách thức này vừa tạo vỏ bọc cho giao dịch, vừa khiến việc truy tìm dòng tiền và xác định người hưởng lợi trở nên phức tạp.

Dựng lò in tại Campuchia, đưa giấy tờ giả về Việt Nam tiêu thụ

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng trong nước, các đối tượng lựa chọn khu vực Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia làm nơi tổ chức sản xuất. Tại đây, chúng thuê nhà dân, phòng trọ để bố trí máy móc, thiết bị in ấn, chuẩn bị phôi, tem và các vật tư phục vụ việc làm giả giấy tờ.

Một đối tượng đang thực hiện lại thao tác in giấy tờ giả dưới sự giám sát của cơ quan Công an.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Nguyễn Xuân Trường giữ vai trò điều hành, phân công Vũ Xuân Hoàng, sinh năm 1992, trú tại thôn Bảo Chính, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình sang Campuchia dựng lò in. Trường mua máy in màu, ban đầu sử dụng máy Hiti, sau đó chuyển sang máy Epson, cùng các loại tem kiểm định, thẻ nhựa PVC và giấy in để phục vụ sản xuất giấy tờ giả. Các đối tượng còn bố trí người canh gác, theo dõi tình hình nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng sở tại. Giấy tờ sau khi hoàn thành được đóng gói, vận chuyển về Việt Nam thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh, ngụy trang dưới dạng những kiện hàng tiêu dùng thông thường trước khi giao cho khách hàng.

Trong đường dây này, Mai Xuân Phú, sinh năm 1999, trú tại phường Định Công, thành phố Hà Nội, được xác định phụ trách chạy quảng cáo trên Facebook, trực tiếp quản lý, quảng cáo hơn 30 trang nhằm tăng tương tác và tiếp cận người có nhu cầu. Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1993, trú tại thôn Địch Giáo, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình, đảm nhiệm công đoạn sử dụng máy tính, phần mềm chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh và điền thông tin khách hàng để tạo file phục vụ in ấn. Vũ Thị Thủy, sinh năm 2006, trú tại thôn Thống Nhất, xã An Khánh, thành phố Hà Nội, được giao theo dõi, tổng hợp các khoản thu, chi theo yêu cầu của Trường. Trong khi đó, Sơn Thành Đạt, sinh năm 2004, trú tại phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ, điều hành một nhóm làm giả giấy tờ riêng tại Campuchia nhưng vẫn phải thông qua nhóm của Trường để mua phôi, tem giả và vận chuyển thành phẩm về Việt Nam. Sơn Thành Thảo, sinh năm 2004, trú tại cùng địa bàn, được xác định hỗ trợ Đạt duy trì lò in, đóng gói hàng thành phẩm. Nguyễn Thị Bông, sinh năm 1981, trú tại xã Hoàng Giang, tỉnh Thanh Hóa, bị xác định có hành vi mua bán nhiều giấy phép lái xe giả.

Hồ sơ để làm giấy tờ giả do cơ quan Công an thu giữ.

Ngày 14/10/2026, khi xác định một số đối tượng quan trọng trong đường dây nhập cảnh về nước qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Công an phường Hạc Thành phối hợp triển khai đồng loạt các tổ công tác tại Tây Ninh, Hà Nội và Ninh Bình, bắt giữ 7 đối tượng liên quan. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an thu giữ hơn 10 bộ máy tính, máy in, gần 250 phôi thẻ các loại cùng hàng chục nghìn tem bảo an giả và nhiều tang vật liên quan. Những tài liệu, thiết bị này góp phần làm rõ quy trình sản xuất giấy tờ giả, từ khâu tiếp nhận thông tin khách hàng, xử lý dữ liệu đến in ấn, đóng gói và vận chuyển tiêu thụ.

Các loại giấy tờ giả được in ấn tại Campuchia rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy hoạt động phạm pháp mang lại khoản thu nhập đáng kể cho từng mắt xích. Một đối tượng trực tiếp làm công đoạn in ấn khai mỗi ngày sản xuất khoảng 100 giấy tờ giả các loại, được trả 30 triệu đồng mỗi tháng. Một đối tượng đảm nhiệm công đoạn xử lý hình ảnh, chỉnh sửa dữ liệu khai thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng từ việc nhận thông tin, chỉnh sửa rồi chuyển file cho nhóm in ấn tại Campuchia.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đã sản xuất, tiêu thụ hơn 100.000 giấy tờ giả các loại, gồm giấy phép lái xe, văn bằng và chứng chỉ. Số tiền thu lợi bất chính ước tính khoảng 15 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ những người đã đặt mua, sử dụng giấy tờ giả để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các quảng cáo nhận làm bằng cấp, giấy phép lái xe trên mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không đặt mua, sử dụng giấy tờ giả dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các trang, tài khoản có dấu hiệu quảng cáo, mua bán giấy tờ giả, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xác minh, xử lý.

Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 ( sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” như sau: 1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; e) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”.