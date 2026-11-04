IMO cảnh báo tuyến hàng hải Hormuz vẫn tiềm ẩn nguy hiểm

Trong nghệ thuật tác chiến Đặc công, giai đoạn chuyển từ mật tập sang cường tập đánh chiếm mục tiêu luôn đòi hỏi sự mưu trí, dũng cảm tuyệt vời và tính kỷ luật tối cao của người chiến sĩ trước hành lang phòng thủ kiên cố của kẻ thù . Tiếp tục mạch tư liệu chính quy về mặt trận Đường 14 - Tây Quảng Đức, Phần 4 (Đoạn 1) phối hợp cùng hệ thống sơ đồ và hình ảnh tư liệu vô giá sẽ tái hiện chân thực diễn biến nổ súng tiến công cam go tại Chi khu Kiến Đức . Từ quy trình cắt rào mở cửa mở đầy nghẹt thở của các Mũi 1, 2, 3 thuộc Tiểu đoàn 13, cho đến trận đánh giằng co quyết tử bám chốt giữ chắc trận địa đầu cầu của Mũi 4, Mũi 5 thuộc Tiểu đoàn 78, tất cả đã tạo nên một khúc tráng ca bất tử về khí phách Bộ đội Cụ Hồ