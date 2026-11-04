Thế giới

IMO cảnh báo tuyến hàng hải Hormuz vẫn tiềm ẩn nguy hiểm

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp, khuyến nghị các hãng tàu dừng di chuyển qua eo biển Hormuz do tình hình an ninh hàng hải tại đây vẫn chưa được bảo đảm.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Châu Anh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/imo-canh-bao-tuyen-hang-hai-hormuz-van-tiem-an-nguy-hiem-246261103232226108.htm