IMF yêu cầu Anh không nhắm mục tiêu vào ngân hàng khi cải cách

Trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF . (Nguồn: Getty Images)

Trong một cuộc thảo luận về các chiến lược tài chính dài hạn, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã gửi đi những thông điệp rõ ràng tới giới chức hoạch định chính sách tại Anh.

Theo The Guardian, tổ chức này cảnh báo chính phủ không nên áp dụng các biện pháp khai thác quá mức nguồn thu từ các định chế tài chính và ngân hàng để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Thay vào đó, IMF khuyến nghị Anh nên xem xét lại cấu trúc của các quỹ hưu trí và hệ thống phúc lợi xã hội (welfare).

Các chuyên gia kinh tế lập luận rằng việc gia tăng gánh nặng thuế khóa lên hệ thống ngân hàng có thể làm suy yếu năng lực cấp vốn cho doanh nghiệp, từ đó cản trở tốc độ phục hồi của nền kinh tế.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh nội các Anh đang đối mặt với sức ép phải cân đối lại chi tiêu công. Việc tái cơ cấu hệ thống phúc lợi luôn là một chủ đề nhạy cảm về mặt chính trị.