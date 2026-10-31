IMF: Việt Nam sắp vượt Indonesia về GDP bình quân đầu người năm 2026

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP bình quân đầu người trên danh nghĩa của Việt Nam sẽ tăng 8,9% trong năm 2026, lên 5.259 USD, gần gấp đôi mức của một thập kỷ trước. Trong khi đó, chỉ số này của Indonesia dự kiến đạt 5.153 USD. Nếu các dự báo trở thành hiện thực, Việt Nam sẽ vượt Indonesia về GDP bình quân đầu người, đứng thứ năm trong số các nền kinh tế ASEAN, sau Thái Lan.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 10% trong năm 2026. Trong quý III, GDP thực tế tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế.

Quang cảnh một xưởng sản xuất ở Việt Nam. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images.

Theo bà Mai Fujita, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế Đang phát triển (IDE), đầu tư công đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng. Trong 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư công tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ dự kiến dành khoảng 1 triệu tỷ đồng (38,7 tỷ USD) cho lĩnh vực này trong cả năm, tập trung vào các dự án đường bộ, sân bay và hạ tầng giao thông khác.

Bên cạnh đầu tư công, dòng vốn nước ngoài tiếp tục hỗ trợ hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam tăng 12%, đạt 21,1 tỷ USD. Tổng vốn FDI đăng ký tăng 76%, lên 50,3 tỷ USD, cho thấy sức hút của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Các tập đoàn công nghệ và điện tử, trong đó có Foxconn, đang mở rộng hoạt động sản xuất tại miền Bắc Việt Nam. Xu hướng này củng cố vị thế của dải đất chữ S như một điểm đến thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở lĩnh vực điện tử và công nghệ cao.

Bên cạnh đó, lĩnh vực xuất khẩu cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 434,3 tỷ USD. Samsung Electronics cùng nhiều doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử phục vụ thị trường quốc tế.

Trong khi Việt Nam hưởng lợi từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư vào sản xuất, tăng trưởng kinh tế Indonesia vẫn duy trì quanh mức 5%.

Quốc gia này đã thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như xe điện, nhưng những khoản đầu tư đó chưa tạo ra tác động đủ lớn đến việc làm và thu nhập của người dân. Đồng rupiah suy yếu cũng làm giảm giá trị GDP danh nghĩa của Indonesia khi quy đổi sang USD.

Trong dài hạn, Việt Nam đặt mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người lên 8.500 USD vào năm 2030, tương đương mức của Thái Lan hiện nay. Tuy nhiên, theo giới phân tích, đây là mục tiêu đầy tham vọng khi Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm liên tiếp.

Theo bà Fujita, bên cạnh đầu tư hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng trước mắt, Việt Nam cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Việc vượt Indonesia về GDP bình quân đầu người sẽ là dấu mốc đáng chú ý, nhưng để duy trì lợi thế, Việt Nam cần chuyển hóa dòng vốn đầu tư và tăng trưởng xuất khẩu thành năng suất lao động, giá trị gia tăng và thu nhập cao hơn cho người dân.